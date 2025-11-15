क्या ‘बेरी’ खाना सुरक्षित है? कीटनाशक डाइमेथोएट के बारे में चिंता करना कितना सही

एडिलेड: ऑस्ट्रेलिया के नियामक ने ब्लूबेरी, रसभरी और ब्लैकबेरी पर इस्तेमाल होने वाले एक आम कीटनाशक ‘डाइमेथोएट’ के उपयोग पर रोक लगा रखी है। यह पिछले एक साल से इस रोक की वजह कीटनाशक से जुड़ी कोई नई वैज्ञानिक जानकारी नहीं है, बल्कि लोगों के बीच बेरी के बढ़ते खपत को ध्यान में रखते हुए यह रोक लगाई गई है।

‘ऑस्ट्रेलियन पेस्टिसाइड्स एंड वेटरनरी मेडिसिन्स अथॉरिटी’ (एपीवीएमए) का कहना है कि अब लोग पहले से कहीं ज्यादा बेरी खा रहे हैं, इसलिए कीटनाशक के संभावित खतरे बढ़ने की आशंका भी बढ़ गई है। एपीवीएमए का कहना है कि खास तौर पर दो से छह साल के बच्चों में खतरा अपेक्षाकृत अधिक हो सकता है।

आइए जानें कि ‘डाइमेथोएट’ क्या है और क्या बेरी खाना अब भी सुरक्षित है। डाइमेथोएट क्या है? ‘डाइमेथोएट’ एक कीटनाशक है जिसका उपयोग ऑस्ट्रेलिया में 1956 से हो रहा है। यह ऐसे रसायनों के समूह का हिस्सा है जो ‘एसिटाइलकोलीनएस्ट्रेज’ नामक एंजाइम को रोकते हैं। यह एंजाइम एक महत्वपूर्ण रसायन न्यूरोट्रांसमीटर के विघटन का काम करता है।

जब यह प्रक्रिया रुक जाती है तो कीड़ों का तंत्रिका तंत्र काम करना बंद कर देता है और वे मर जाते हैं। मनुष्यों सहित सभी स्तनधारियों में भी यही एंजाइम होता है, इसलिए इस तरह के कीटनाशक मनुष्यों के लिए भी जहरीला असर दिखा सकते हैं। इसी कारण ‘डाइमेथोएट’ के उपयोग और खाद्य पदार्थों पर मौजूद इसके अवशेषों के स्तर के लिए सख्त नियम बनाए गए हैं, ताकि लोग इसकी हानिकारक मात्रा के सेवन से बच सकें।

खाने में कीटनाशक का कितना अंश सुरक्षित है? एपीवीएमए ने यह तय किया है कि हमारे भोजन से ‘डाइमेथोएट’ की अधिकतम कितनी मात्रा शरीर में जानी चाहिए। इसे ‘एक्यूट रेफरेंस डोज’ कहा जाता है, जो प्रति किलोग्राम शरीर के वजन पर 0.02 मिलीग्राम है। यह अधिकतम सीमा असर ना डालने वाली न्यूनतम सीमा से दस गुना कम है, यानी जिस मात्रा से कोई असर नहीं होता, उससे दस गुना कम मात्रा को सुरक्षित माना गया है।

यह सीमा 2017 में तय की गई थी और यह आज भी विश्व स्वास्थ्य संगठन और कनाडा के मानकों के अनुरूप है। ऑस्ट्रेलिया की यह सीमा अमेरिका की पर्यावरण संरक्षण एजेंसी की सीमा से भी कम है। तो आखिर बदला क्या है? हमारी खाने की आदतें बदल गई हैं। एपीवीएमए के पिछले आकलन के बाद से ऑस्ट्रेलिया में ब्लूबेरी, ब्लैकबेरी और रसभरी की खपत 285 से 962 प्रतिशत तक बढ़ गई है।

बेरी का ज्यादा सेवन सेहत के लिए तो अच्छा है, लेकिन इसका मतलब है कि बेरी में मौजूद डाइमेथोएट का वर्तमान स्तर (जैसे कि छोटे बच्चों के लिए रोजाना 0.0033 माइक्रोग्राम प्रति किलोग्राम वजन) दो से छह साल के बच्चों के लिए तय अधिकतम सीमा से ज्यादा हो सकता है।

एपीवीएमए के अनुसार, बेरी में पाए गए कीटनाशक के ये अंश गंभीर स्वास्थ्य जोखिम पैदा नहीं करते, लेकिन एहतियात के तौर पर डाइमेथोएट वाले कुछ उत्पादों के उपयोग को अस्थायी रूप से रोकने का प्रस्ताव दिया गया है। अब आप क्या करें? सबसे पहले तो बेरी खाना बंद न करें।

बेरी सेहत के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं, और एपीवीएमए भी कहता है कि इससे नुकसान का खतरा बहुत कम है। सबसे आसान उपाय है-बेरी को अच्छी तरह धोकर खाना। फल और सब्जियां वैसे भी हमेशा धोकर ही खानी चाहिए। धोने से मिट्टी और हानिकारक कीटाणु निकल जाते हैं।

धोने से ‘डाइमेथोएट’ पूरी तरह नहीं हटता, लेकिन इसकी मात्रा काफी हद तक कम हो जाती है। इस तरह आप बेरी सुरक्षित तरीके से खा सकते हैं और इसके लाभ भी लेते रह सकते हैं।

