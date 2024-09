कम अनाज खा रहे हैं भारतीय, फल, दूध और मांस का सेवन बढ़ा, गांवों में नशीले पदार्थों पर बढ़ा खर्च, जानिए क्या और कितना खा रहे हैं भारत के लोग

Highlights पहली बार, भोजन पर कुल घरेलू व्यय का हिस्सा काफी हद तक कम हो गया है कुल व्यय में खाद्य व्यय का औसत हिस्सा 2011-12 में 55.7% से घटकर 2022-23 में 48.6% हो गया , दूध और दूध उत्पादों, ताजे फल और अंडे, मछली और मांस पर व्यय में वृद्धि हुई है

नई दिल्ली: भारत के प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद (ईएसी-पीएम) के पत्र, भारत के खाद्य उपभोग और नीतिगत निहितार्थों में परिवर्तन: घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 और 2011-12 का व्यापक विश्लेषण, के अनुसार, पहली बार, भोजन पर कुल घरेलू व्यय का हिस्सा काफी हद तक कम हो गया है। यह 50% से नीचे गिर गया है, जो 2022-23 में कुल मासिक व्यय का आधे से भी कम है। परिवार कम अनाज और सब्जियाँ खा रहे हैं। हालांकि फल, दूध और दूध से बने उत्पाद, अंडे, मांस और मछली और पैकेज्ड और प्रोसेस्ड भोजन का सेवन ज्यादा कर रहे हैं।

अनाज आधारित खाद्य पदार्थों के उपभोग से हटकर ज्यातर आबादी ऐसे आहार की ओर बढ़ रही है जिसमें फल, दूध और दूध से बने उत्पाद, अंडे, मछली और मांस शामिल हैं। इसे एक उल्लेखनीय विकास और महत्वपूर्ण प्रगति का प्रतीक माना गया है।

किसने किया सर्वेक्षण

शमिका रवि, मुदित कपूर, डॉ. शंकर रंजन, डॉ. गौरव धमीजा और डॉ. नेहा सरीन सहित पांच अर्थशास्त्रियों की एक टीम ने नवीनतम घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण 2022-23 का गहन अध्ययन किया और इसकी तुलना 2011-12 से की, ताकि ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों तथा निचले 20% और शीर्ष 20% परिवारों सहित उपभोग वर्गों में पिछले दस वर्षों में खाद्य उपभोग पैटर्न में उल्लेखनीय परिवर्तन पाया जा सके।

क्या आया सामने

ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों के लिए, कुल व्यय में खाद्य व्यय का औसत हिस्सा 2011-12 में 55.7% से घटकर 2022-23 में 48.6% हो गया। राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में गिरावट अलग-अलग रही। उदाहरण के लिए, तमिलनाडु में यह 10.2 प्रतिशत अंकों की गिरावट के साथ 55.4% से 44.2% हो गया, जबकि पंजाब में 4.8% से 44.1% तक 4.2 प्रतिशत अंकों की गिरावट देखी गई। शहरी क्षेत्रों में भी यह 48% से गिरकर 41.9% हो गया। उत्तरी क्षेत्र में उत्तराखंड में सबसे अधिक गिरावट देखी गई, जहां 9.6 प्रतिशत अंकों की कमी के साथ यह 49.1% से घटकर 39.5% हो गया, उसके बाद मेघालय में मामूली गिरावट देखी गई, जहां यह 43.4% से घटकर 42.5% हो गया।

ग्रामीण परिवारों के निचले 20% में खाद्य व्यय का औसत हिस्सा 6.5 प्रतिशत अंकों की गिरावट के साथ 59.6% से घटकर 52.1% हो गया, जबकि शहरी परिवारों के निचले 20% में 56.9% से घटकर 48.9% हो गया।

एक चिंता वाली बात

गांवों में घरों द्वारा खपत किए जाने वाले अनाज की मात्रा में महत्वपूर्ण गिरावट आई है, इसके बाद सब्जियों पर व्यय में कमी आई है। हालांकि, दूध और दूध उत्पादों, ताजे फल और अंडे, मछली और मांस पर व्यय में वृद्धि हुई है, जो इन वस्तुओं की खपत में वृद्धि का संकेत देता है।

लेकिन पान, तंबाकू और नशीले पदार्थों पर व्यय का हिस्सा सामूहिक रूप से 2.7% से बढ़कर 3.2% हो गया और ग्रामीण परिवारों ने फलों की तुलना में इन वस्तुओं पर अधिक खर्च किया। ग्रामीण इलाकों में भी पेय पदार्थों और पैकेज्ड प्रोसेस्ड खाद्य पदार्थों पर अधिक खर्च किया गया। ग्रामीण परिवारों में, खाद्य उपभोग व्यय 2011-12 में 53% से घटकर 2022-23 में 46.5% हो गया, जो 2011-12 में 10.7% से घटकर 2022-23 में 4.9% हो जाने के कारण हुआ। यह गिरावट विभिन्न केंद्रीय और राज्य सरकार की योजनाओं के तहत गेहूं और चावल के मुफ्त प्रावधान के कारण हुई।

शहरी परिवारों के लिए, खाद्य व्यय का हिस्सा घटा

शहरी परिवारों के लिए, खाद्य व्यय का हिस्सा 42.7% से घटकर 39.2% हो गया, जिसमें अनाज पर खर्च के हिस्से में सबसे अधिक गिरावट देखी गई, जो 6.6% से घटकर 3.6% हो गया। सब्जियों पर भी खर्च कम हो गया है। ध और दूध से बने उत्पादों पर अधिक खर्च किया गया जबकि फलों, अंडों, मछली और मांस पर खर्च क्रमशः 2.5% और 3.6% के बराबर रहा। हालांकि, पैकेज्ड प्रोसेस्ड फूड का हिस्सा 2.3% से बढ़कर 3.2% हो गया।

ग्रामीण क्षेत्रों में निचले 20% परिवारों में खाद्य पदार्थों पर खर्च के हिस्से में 59.5% से 53.1% तक की तीव्र गिरावट देखी गई, जो अनाज पर खर्च में 15.6% से 6.6% की कमी के कारण हुआ। उन्होंने भी सब्जियों पर 8.5% से 7.1% तक कम खर्च किया, लेकिन दूध और दूध से बने उत्पादों पर 6.3% से 8.6%, अंडे, मछली और मांस पर 3.9% से 5.3% और ताजे फलों पर 1.4% से 2.2% तक अधिक खर्च किया। पैकेज्ड प्रोसेस्ड फूड पर खर्च 1.8% से बढ़कर 3.1% हो गया।

शहर में रहने वाले गरीबों ने भी दूध और मांसाहारी भोजन पर अधिक खर्च किया

शहर में रहने वाले गरीबों ने भी दूध और मांसाहारी भोजन पर अधिक खर्च किया। इसी तरह, शहरी क्षेत्रों में रहने वाले निचले 20% परिवारों ने अनाज पर कम खर्च किया, क्योंकि व्यय 12.3% से घटकर 5.4% हो गया, उसके बाद सब्जियों पर व्यय 7.3% से घटकर 5.8% हो गया। लेकिन उन्होंने दूध और दूध से बने उत्पादों पर 7.5% से घटकर 8.5%, अंडे, मछली और मांस पर 4.4% से घटकर 5.2% और ताजे फलों पर 2% से बढ़कर 2.5% खर्च किया। पैकेज्ड प्रोसेस्ड पर खर्च 2% से बढ़कर 3.2% हो गया।

