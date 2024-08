Monkeypox RT-PCR kit: मंकीपॉक्स वायरस की जांच के लिए भारत की पहली आरटी-पीसीआर किट तैयार, आईसीएमआर से मान्यता मिली

Highlights मंकीपॉक्स वायरस फैलने का खतरा अब अफ्रीका के बाहर नए क्षेत्रों में भी तेजी से बढ़ता जा रहा है मंकीपॉक्स वायरस की जांच के लिए भारत की पहली आरटी-पीसीआर किट तैयार इसे ब्रांड नेम एर्बाएमडीएक्स मंकीपॉक्स आरटी-पीसीआर किट के तहत लॉन्च किया गया

Monkeypox RT-PCR kit: खतरनाक मंकीपॉक्स वायरस फैलने का खतरा अब अफ्रीका के बाहर नए क्षेत्रों में भी तेजी से बढ़ता जा रहा है। भारत भी इसे लेकर सचेत है और समय रहते ही इससे निपटने की तैयारियों में जुट गया है। इस बीच आंध्र प्रदेश सरकार की अनुसंधान संस्था आंध्र प्रदेश मेडटेक जोन ने ट्रांसएशिया डायग्नोस्टिक्स के साथ साझेदारी में भारत की पहली स्वदेशी आरटी-पीसीआर किट के विकास की घोषणा की। यह किट मंकीपॉक्स वायरस की जांच के लिए है।

इसे ब्रांड नेम एर्बाएमडीएक्स मंकीपॉक्स आरटी-पीसीआर किट के तहत लॉन्च किया गया। मेडटेक अधिकारियों ने इसे मंकीपॉक्स के लिए भारत का पहला स्वदेशी रूप से विकसित परीक्षण किट बताया है। एएमटीजेड के प्रबंध निदेशक और संस्थापक सीईओ डॉ. जितेंद्र शर्मा ने कहा कि यह सफलता देश के स्वास्थ्य सेवा परिदृश्य और महामारी संबंधी तैयारियों के प्रयासों में एक बड़ी प्रगति का प्रतीक है।

Andhra Pradesh MedTech Zone launches India’s first indigenously developed monkeypox RT-PCR kit, developed in partnership with Transasia Diagnostics Private Limited.



The kit boasts of a 12-month shelf life & zero cross-reactivity with other orthopoxviruses#APMedTechZone#Vizagpic.twitter.com/phm1gsb31c