Heat wave safety tips: इस साल खूब सताएगी गर्मी, लू के प्रभाव से बचने के लिए अपनाएं ये उपाय, रखें इन बातों का ध्यान

How to cope and stay safe in extreme heat: गर्मियों का सीजन शुरू हो गया है। इस बीच IMD ने अल-निनो के प्रभाव के चलते हीट वेव की आशंका जताई है। इस साल हीट वेव और थोड़ा ज्यादा तापमान रहने की संभावना है। इसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार भी सतर्क है। इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे कि लू के प्रभाव से बचने के लिए आप खुद को और दूसरों को सुरक्षित रखने के लिए कौन सी सावधानियां बरती जा सकती हैं।

हाइड्रेटेड रहें: पूरे दिन खूब पानी पिएं, भले ही आपको प्यास न लगे। ऐसे पेय पदार्थों से बचें जो आपको डीहाइड्रेटेड कर सकते हैं, जैसे शराब और कैफीन।

पीक आवर्स के दौरान घर के अंदर रहें: दिन के सबसे गर्म समय के दौरान, आमतौर पर देर सुबह से दोपहर के मध्य तक, घर के अंदर रहने की कोशिश करें। यदि आपको बाहर जाना ही है तो सुबह या शाम को, जब ठंड का मौसम हो, ऐसा करने का प्रयास करें।

घर को ठंढ़ा रखें: अपने घर को ठंडा रखने का प्रयास करें। हवा के संचार को बढ़ावा देने के लिए पंखे का उपयोग करें और खिड़कियां और दरवाजे खुले रखें। सीधी धूप को रोकने के लिए ब्लाइंड्स या पर्दों को बंद कर दें, और गर्मी के संचय को कम करने के लिए परावर्तक खिड़की कोटिंग्स का उपयोग करने पर विचार करें। गर्मी को दूर रखने के लिए इंसुलेटेड विंडो कवरिंग का उपयोग करें।

उपयुक्त कपड़े पहनें: सूती कपड़ों से बने हल्के, ढीले-ढाले कपड़े पहनें। हल्के रंग के कपड़े भी सूरज की रोशनी को प्रतिबिंबित करने में मदद कर सकते हैं।

ज्यादा गतिविधि से बचें: दिन के सबसे गर्म हिस्सों के दौरान ज़ोरदार शारीरिक गतिविधि से बचने की कोशिश करें। यदि आपको व्यायाम करने की आवश्यकता है, तो इसे सुबह जल्दी या देर शाम को करें जब मौसम ठंडा हो।

पानी से ठंडक पाएं: अपने शरीर के तापमान को कम करने के लिए ठंडे पानी से स्नान करें। आप अपने आप को ठंडा करने के लिए ठंडी पट्टी या गीले तौलिये का भी उपयोग कर सकते हैं।

कमज़ोर व्यक्तियों पर नज़र रखें: बच्चों, बुज़ुर्गों और पालतू जानवरों पर नज़र रखें, क्योंकि वे गर्मी से संबंधित बीमारियों के प्रति अधिक संवेदनशील होते हैं। सुनिश्चित करें कि वे हाइड्रेटेड रहें और ठंडे रहें।

सूचित रहें: स्थानीय अधिकारियों द्वारा जारी किए गए मौसम के पूर्वानुमान और गर्मी संबंधी सलाह पर ध्यान दें। अपने क्षेत्र में लू की स्थिति के बारे में सूचित रहें और उचित सावधानी बरतें।

गर्मी से संबंधित बीमारी के संकेतों को जानें: गर्मी की थकावट और हीटस्ट्रोक के लक्षणों से खुद को परिचित करें, जैसे चक्कर आना, मतली, तेजी से दिल की धड़कन और भ्रम। यदि आप या कोई अन्य व्यक्ति इन लक्षणों का अनुभव करता है, तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें।

इन सावधानियों को अपनाकर, आप गर्मी से संबंधित बीमारियों के जोखिम को कम करने और लू के दौरान सुरक्षित रहने में मदद कर सकते हैं।

(डिस्क्लेमर: लेख में दी गई जानकारी केवल सामान्य सूचनात्मक उद्देश्यों के लिए है। यह पेशेवर चिकित्सा सलाह, निदान या उपचार का विकल्प नहीं है। किसी चिकित्सीय स्थिति के संबंध में आपके किसी भी प्रश्न के लिए हमेशा अपने चिकित्सक या अन्य योग्य स्वास्थ्य सेवा प्रदाता की सलाह लें लोकमत हिंदी इसकी पुष्टि नहीं करता।)

