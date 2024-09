घर पर इन 4 तरीकों की मदद से चेक करें दूध की शुद्धता, हो जाएगा दूध का दूध और पानी का पानी

Highlights लाखों भारतीय घरों में प्रतिदिन उपयोग किया जाने वाला दूध अक्सर पानी, डिटर्जेंट और यूरिया जैसे हानिकारक योजकों से दूषित होता है। सुरक्षा और समग्र कल्याण सुनिश्चित करने के लिए दूध की शुद्धता का परीक्षण महत्वपूर्ण है। अशुद्ध दूध से पाचन संबंधी समस्याएं, एलर्जी, उल्टी और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं।

How To Check The Purity Of Milk: खाद्य पदार्थों में मिलावट सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए एक महत्वपूर्ण खतरा है और हम अक्सर मिलावट की प्रथाओं के बारे में सुनते हैं जो सतर्कता और कार्रवाई की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डालती है। लाखों भारतीय घरों में प्रतिदिन उपयोग किया जाने वाला दूध अक्सर पानी, डिटर्जेंट और यूरिया जैसे हानिकारक योजकों से दूषित होता है।

इससे गंभीर स्वास्थ्य समस्याएं पैदा हो सकती हैं, खासकर बच्चों और बुजुर्गों में। अशुद्ध दूध से पाचन संबंधी समस्याएं, एलर्जी, उल्टी और दीर्घकालिक स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती हैं। इस प्रकार सुरक्षा और समग्र कल्याण सुनिश्चित करने के लिए दूध की शुद्धता का परीक्षण महत्वपूर्ण है।

घर पर ऐसे चेक करें दूध की शुद्धता

दूध का पानी परीक्षण

एक सादे सतह पर दूध का एक छोटा सा नमूना रखें। यदि यह अपना आकार बनाए रखते हुए धीरे-धीरे बहती है, तो संभवतः यह शुद्ध है। हालाँकि, यदि यह तेजी से और कम फैलता है, तो संभवतः दूध में पानी मिलाया गया है। इस प्रकार, यह दूध की शुद्धता जांचने का सबसे आसान तरीकों में से एक है।

दूध डिटर्जेंट परीक्षण

एक साधारण शेक टेस्ट से दूध में डिटर्जेंट का पता लगाएं। एक बोतल में दूध और पानी को बराबर मात्रा में मिला लें। 30 सेकंड तक जोर-जोर से हिलाएं। यदि घना, झागदार झाग बनता है और बना रहता है, तो इसमें डिटर्जेंट है। शुद्ध दूध में कम से कम झाग पैदा होगा जो जल्दी खत्म हो जाएगा।

सिंथेटिक दूध परीक्षण

सिंथेटिक दूध, एक हानिकारक नकल, वनस्पति तेल, यूरिया और हानिकारक योजकों से बनाया जाता है। इसकी अशुद्धता का पता लगाने के लिए कुछ बूंदों का स्वाद लें, कड़वा स्वाद सिंथेटिक दूध का संकेत देता है। वैकल्पिक रूप से, अपनी उंगलियों के बीच एक बूंद रगड़ें, साबुन का एहसास बताता है कि यह मिलावटी है।

दूध यूरिया परीक्षण

इस परीक्षण के लिए, 10 एमएल संदिग्ध दूध में एक चम्मच सोयाबीन पाउडर मिलाएं। अच्छी तरह हिलाएं और लाल लिटमस पेपर डालें। यदि कागज नीला हो जाए तो यूरिया मौजूद है। यह प्रतिक्रिया यूरिया के क्षारीय गुणों के कारण होती है। यह घरेलू परीक्षण मिलावटी दूध की पहचान करने का एक त्वरित और प्रभावी तरीका प्रदान करता है।

