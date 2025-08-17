मोबाइल की लत से छुटकारा पाने के 6 तरीके, धीरे-धीरे मोबाइल की लत कम होने लगेगी
Mobile Addiction: भागदौड़ भरी जिंदगी में स्मार्टफोन लोगों की लाइफ का हिस्सा बन गया है, फिर चाहे स्टूडेंट हो या नौकरी पेशा लोग। पढ़ाई से लेकर मनोरंजन सब मोबाइल से जुड़ा हुआ है, ऐसे में कुछ लोग मोबाइल का ज्यादा इस्तेमाल करते हैं और मोबाइल की लत (Mobile Addiction) बन जाती है। इसके कारण उन्हें नींद की समस्या, आँखों में दर्द, तनाव जैसी परेशानियां आने लगती हैं। नीचे हम आपको मोबाइल की लत छोड़ने के कुछ आसन उपाय बताने जा रहे हैं।
1. सबसे पहले मोबाइल इस्तेमाल करने का समय तय करें
• आप अपनी जरूरत के अनुसार ही मोबाइल का इस्तेमाल करें और इसका समय पहले से तय करें।
• सोशल मीडिया पर गेम्स का इस्तेमाल करने की समय सीमा (Time Limit) तय करें।
2. समय सीमा ट्रैक करने के लिए कुछ एप्लीकेशन का इस्तेमाल करें
• एंड्राइड, आईफ़ोन में Digital Wellbeing / Screen Time फीचर होता है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं।
• इन एप्लीकेशन से माध्यम से आप कहां कितना समय बिता रहे हैं इसका हिसाब लगा सकते हैं।
3. बार-बार आने वाले नोटिफिकेशन बंद करें
• ज्यादातर लोग अपने मोबाइल में न्यूज़, मनोरंजन से जुड़े नोटिफिकेशन ऑन करके रखते और बार-बार इन्हें देखकर मोबाइल उठाते रहते हैं।
• सोशल मीडिया, मनोरंजन और गेमिंग की नोटिफिकेशन बंद कर दें।
4. Real Life Activities अपनाएँ
• डिजिटल दुनिया से थोडा बाहर निकले और मोबाइल पर गेम खेलने की बजाय आउटडोर गेम खेलें।
• किताबें पढ़ें, संगीत सुनें, या दोस्तों से आमने-सामने मिलें।
5. मोबाइल से दूरी बनाने के छोटे उपाय
• मोबाइल को हमेशा पास में रखने की बजाय थोड़ी दूरी पर रखें।
• सोते समय मोबाइल को दूसरे कमरे में रखें।
6. कुछ घंटे बिना फोन रहने का नियम बनाएं
• सुबह उठने के 1 घंटे और रात सोने से 1 घंटे पहले मोबाइल बिल्कुल न छुएं।
• यह आदत धीरे-धीरे आपकी dependency कम करेगी।
• अगर मोबाइल की लत बहुत ज़्यादा बढ़ गई है और कंट्रोल नहीं हो रही, तो Counselor या Psychologist की मदद लें।
हमारी लाइफ में मोबाइल बहुत जरूरी बनता जा रहा है, ऐसे में इसकी लत से हमारी सेहत को नुक्सान पहुंच सकता है, अगर आप इससे छुटकारा पाना चाहते हैं तो ऊपर दिए गये टिप्स को जरूर अपनाएं, घीरे-घीरे मोबाइल की लत कम होने लगेगी।