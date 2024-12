Fact Check: क्या राहुल गांधी ने मानी बीजेपी सांसदों को धक्का देने की बात? जानिए वायरल वीडियो का सच

Created By: AAJTAK

Fact Check: संसद के शीतकालीन सत्र में संसद के बाहर धक्का-मुक्की से जुड़ा विवाद चर्चा में रहा। इस दु:खद घटना को लेकर संसद के अंदर भी सत्तापक्ष और विपक्ष में जोरदार हंगामा भी देखने को मिला। क्योंकि इस घटना में दो भाजपा सांसदों प्रताप चंद्र सारंगी और मुकेश राजपूत को चोटें आईं। सत्तारूढ़ दल भारतीय जनता पार्टी ने इसके लिए सीधा विपक्ष के नेता राहुल गांधी को जिम्मेदार ठहराया। भाजपा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी ने भाजपा एमपी प्रताप चंद्र सारंगी को जोरदार धक्का दिया।

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की एक छोटी क्लिप वायरल भी हो गई जिसमें यह दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी ने धक्का देने की बात को स्वीकार कर लिया है। इस वीडियो को भाजपा से जुड़े कई लोगों ने अपने सोशल मीडिया हैंडल से खूब शेयर किया। 17 सेकंड की वीडियो में राहुल संसद परिसर के अंदर मीडिया से बात कर रहे हैं, वो कहते हैं, “देखिए देखिए, हां-हां किया है, किया है. मगर ठीक है, ठीक है, कोई धक्का-मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है।"

आजतक फैक्ट चेक ने पाया कि राहुल गांधी का ये वीडियो अधूरा है। पूरे वीडियो में वो असल में बीजेपी सांसदों पर आरोप लगा रहे हैं कि उनके साथ और कांग्रेस के अध्यक्ष, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ धक्का-मुक्की की गई। लेकिन इससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता।

वायरल हो रही क्लिप का पूरा वीडियो न्यूज़ एजेंसी एएनआई का है। क्योंकि यह वीडियो 17 सेकंड का नहीं बल्कि पूरे 1 मिनट के करीब का है, जिसमें वह धक्का-मुक्की की घटना पर मीडिया के सवाल का जवाब देते हुए दिखाई दे रहे हैं।

एएनआई ने वीडियो शेयर करते हुए लिखा, लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कहा, "यह आपके कैमरे में हो सकता है। मैं संसद के प्रवेश द्वार से अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, भाजपा सांसद मुझे रोकने, धक्का देने और धमकाने की कोशिश कर रहे थे। इसलिए यह हुआ...हां, ऐसा हुआ है (मल्लिकार्जुन खड़गे को धक्का दिया गया)। लेकिन धक्का-मुक्की से हम प्रभावित नहीं होते। लेकिन यह प्रवेश द्वार है और हमें अंदर जाने का अधिकार है। भाजपा सांसद हमें अंदर जाने से रोकने की कोशिश कर रहे थे...मुख्य मुद्दा यह है कि वे संविधान पर हमला कर रहे हैं और अंबेडकर जी की स्मृति का अपमान कर रहे हैं।"

