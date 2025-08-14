पश्चिम चंपारणः बहु के अवैध संबंध का विरोध, दो प्रेमी दिलशाद और भुलाई मियां संग मिलकर ससुर श्याम सुंदर कुशवाहा के सिर पर भारी वस्तु से वार कर मारा
By एस पी सिन्हा | Updated: August 14, 2025 18:11 IST2025-08-14T18:10:23+5:302025-08-14T18:11:24+5:30
West Champaran: रंजिश में महिमा ने साजिश रचकर दोनों आरोपियों को बुलाया और ससुर की हत्या करवा दी। हत्या में गला रेतने के अलावा सिर पर भी किसी भारी वस्तु से वार किया गया था।
West Champaran:बिहार में पश्चिम चंपारण जिले के बगहा नगर में प्रेम-प्रसंग के चलते एक बहू ने अपने ससुर की हत्या करवा दी। घटना बुधवार रात करीब 11 बजे, वार्ड नंबर 34 के मलाही टोला में हुई। मृतक की पहचान श्याम सुंदर कुशवाहा के रूप में हुई है। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए मृतक की बहू महिमा सहित दो अन्य आरोपियों दिलशाद मियां और भुलाई मियां को गिरफ्तार कर लिया है। तीनों से गहन पूछताछ की जा रही है। परिजनों ने बताया कि महिमा का गांव के ही दिलशाद और भुलाई के साथ नाजायज संबंध था। मृतक श्याम सुंदर ने कई बार इन संबंधों का विरोध किया था और बहू को समझाया भी था। इसी रंजिश में महिमा ने साजिश रचकर दोनों आरोपियों को बुलाया और ससुर की हत्या करवा दी। हत्या में गला रेतने के अलावा सिर पर भी किसी भारी वस्तु से वार किया गया था।
महिमा की शादी करीब 10 साल पहले हुई थी और उसके दो बच्चे हैं। उसके पति की मृत्यु 2 साल पहले हो गई थी, जिसके बाद वह अपने ससुर और बच्चों के साथ ही रहती थी। मृतक की बेटी इंदु देवी ने कहा कि नाजायज संबंधों के कारण मेरे पिता की हत्या हुई है। अगर उसे संपत्ति चाहिए होती तो हम दे देते। लेकिन जो उसने किया, वह माफ करने लायक नहीं है। उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए।
इस संबंध में पश्चिम चंपारण के एसपी सुशांत कुमार सरोज ने बताया कि तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। उनके पास से एक कट्टा भी बरामद हुआ है। हत्या का कारण स्पष्ट रूप से अवैध संबंध ही है। एफएसएल टीम को बुलाया गया है और घटना स्थल को सील कर दिया गया है। पुलिस अब इस बात की भी जांच कर रही है कि हत्या की योजना कब और कैसे बनाई गई?