West Bengal Viral Video: भीड़ ने शख्स पर किया हमला, खंभे से बांधकर पीटा; बीरभूम में दिखा भीड़तंत्र का प्रकोप

West Bengal Viral Video: पश्चिम बंगाल के बीरभूम में मॉब लिचिंग का डरा देने वाला वीडियो वायरल हो रहा है। सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए वीडियो में महिलाओं और पुरुषों की भीड़ एक शख्स को बेहरमी से पीट रही है। वीडियो में देखा जा सकता है कि शख्स को पहले लोग पकड़कर पीटते हैं फिर इतने से भी मन नहीं भरता तो उसे रस्सी से खंभे में बांधकर पीटने लगते हैं। शख्स पर बिना की रहम के लोगों की भीड़ टूट पड़ी जिसका भयावह वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है।

वीडियो को एक्स पर @meerfaisal001 नाम के यूजर ने शेयर किया है जिसके कैप्शन में लिखा, "पश्चिम बंगाल के बीरभूम के नोआपारा में ईद उल अज़हा के दिन तूफ़ान सेख नाम के एक मुस्लिम व्यक्ति पर बेरहमी से हमला किया गया और उसे अपमानित किया गया। हिंदू मंदिर के पास मांस गिराने के आरोप में भीड़ ने उस पर हमला किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गया और उसे एक घंटे तक खंभे से बांधकर रखा गया। स्थानीय पुलिस ने बाद में उसे बचाया और उसका इलाज किया गया। नागरिक अधिकार संरक्षण संघ मामले की जांच कर रहा है और तूफान और उसके परिवार को कानूनी सहायता प्रदान कर रहा है।"

हालांकि, वायरल वीडियो कब का है और इसमें कितनी सच्चाई है इसकी कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है।

In Noapara, Birbhum, West Bengal, a Muslim man named Tufan Sekh was brutally assaulted and humiliated on Eid ul Adha. Accused of dropping meat near a Hindu temple, he was attacked by a mob, sustaining severe injuries and being tied to a pole for an hour. Local police rescued him… pic.twitter.com/Dcf5bDaHiC