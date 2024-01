Weather Forecast Today: पीछे आ रहे वाहन एक के बाद एक टकराते चले, यमुना एक्सप्रेसवे पर 6 वाहन आपस में टकराए, यमुना एक्सप्रेसवे और एटा में दो की मौत और 12 घायल, देखें वीडियो

Highlights इलाज के दौरान इटावा निवासी सत्यप्रकाश की मौत हो गई। बांगर गांव के पास हुई जब एक बस आगे चल रहे कैंटर से टकरा गई। संभवत: हादसा घने कोहरे के कारण हुआ और मामले की जांच जारी है।

Weather Forecast Today Mausam: गौतमबुद्ध नगर जिले के जेवर क्षेत्र में यमुना एक्सप्रेसवे पर 6 वाहन आपस में टकरा गये, जिससे एक व्यक्ति की मौत हो गई, जबकि 10 लोग घायल हो गये। पुलिस ने शनिवार को यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना शुक्रवार देर रात यमुना एक्सप्रेसवे पर करौली बांगर गांव के पास हुई जब एक बस आगे चल रहे कैंटर से टकरा गई। थाना जेवर के प्रभारी निरीक्षक मनोज कुमार सिंह ने बताया इसके बाद पीछे आ रहे वाहन एक के बाद एक टकराते चले गये। उन्होंने बताया कि सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने कड़ी मश्क्कत के बाद घायलों को बाहर निकाला और अस्पताल में भर्ती कराया।

Very low visibility on #YamunaExpressway

