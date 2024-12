WATCH Pune Drunk-Driving Accident: वाघोली में फुटपाथ पर सो रहे लोगों को ट्रक ने रौंदा?, 2 बच्चे समेत 3 की मौत और जिंदगी से जूझ रहे 6 लोग, देखें वीडियो

Highlights फुटपाथ पर कई लोग सो रहे थे। फुटपाथ पर सो रहे लोगों में अधिकतर मजदूर थे। घायल हुए छह लोगों को ससून अस्पताल में भर्ती कराया गया है।

WATCH Pune Drunk-Driving Accident: महाराष्ट्र के पुणे शहर में फुटपाथ पर सो रहे लोगों को ट्रक ने रौंद दिया जिससे दो बच्चों समेत तीन लोगों की मौत हो गई और छह लोग घायल हो गए। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि यह घटना रविवार देर रात करीब साढ़े 12 बजे वाघोली इलाके में हुई जहां फुटपाथ पर कई लोग सो रहे थे। उसने बताया कि घटना के बाद ट्रक चालक को हिरासत में ले लिया गया है। पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया, ‘‘केसनंद फाटा इलाके के पास फुटपाथ पर कई लोग सो रहे थे और एक ट्रक ने उन्हें रौंद दिया जिससे तीन लोगों की मौत हो गई।

Pune, Maharashtra: A speeding dumper ran over 9 people sleeping on the footpath in Pune's Wagholi area around 12:30 AM. Three people died, and six others were injured. The victims, laborers from Amravati, were admitted to Sassoon Hospital. The dumper driver has been arrested, and… pic.twitter.com/dSlQdOg1eK