WATCH: शॉपिंग कॉम्प्लेक्स पर बुलडोजर, सामूहिक बलात्कार मामले के आरोपी मुईद खान पर एक्शन, देखें वीडियो

Highlights Ayodhya gang-rape incident WATCH: राष्ट्रीयकृत बैंक की शाखा को स्थानांतरित कर दिया गया था। Ayodhya gang-rape incident WATCH: दोपहर करीब डेढ़ बजे बुलडोजर ने ‘कॉम्प्लेक्स’ को गिराना शुरू किया। Ayodhya gang-rape incident WATCH: बड़ी संख्या में पुलिसकर्मियों की तैनाती की गई है।

Ayodhya gang-rape incident WATCH: अयोध्या जिला प्रशासन ने समाजवादी पार्टी (सपा) के स्थानीय नेता और हाल के सामूहिक बलात्कार मामले के आरोपी मुईद खान के ‘शॉपिंग कॉम्प्लेक्स’ पर बृहस्पतिवार को बुलडोजर चलवाकर ध्वस्त करवा दिया। सोहवल के उपजिलाधिकारी ए के सैनी ने बताया कि भदरसा कस्बे में दोपहर करीब डेढ़ बजे बुलडोजर ने ‘कॉम्प्लेक्स’ को गिराना शुरू किया। उन्होंने कहा, ''मुईद खान का ‘शॉपिंग कॉम्प्लेक्स’ सरकारी जमीन पर बना था, इसलिए अनधिकृत इमारत को गिराने की कार्रवाई की जा रही है।''

#WATCH | Ayodhya gang-rape incident | Police and administration carry out demolition drive at shopping complex owned by accused SP leader, for illegal construction. pic.twitter.com/r9TXr7Lidw