Video: यूपी में नाबालिग बच्चों से चलवाई गई गोलियां, बुजुर्ग भरता रहा राइफल और करवाता गया ताबड़तोड़ फायरिंग, पुलिस ने लिया कड़ा एक्शन

Highlights प्रतापगढ़ जिला में कुछ नाबालिगों द्वारा हवा में फायरिंग का वीडियो वायरल हुआ है। वीडियो में देखा गया है कि बुजुर्ग राइफल भर कर नाबालिगों से फायरिंग करा रहे है। इस पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने दो लोगों को गिरफ्तार कर राइफल को भी जब्त किया है।

लखनऊ: उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला (Pratapgarh) में कुछ नाबालिगों द्वारा हवा में फायरिंग करने का एक वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में यह देखा जा रहा है कि बुजुर्ग राइफल लोड करके बच्चों को दे रहे है और वह हवा में फायरिंग कर रहे है।

रिपोर्ट के मुताबिक, यह वीडियो बकरीद के दिन का है जहां पर खुले में माइनर द्वारा जमकर फायरिंग हो रही है। वीडियो में यह भी देखा जा रहा है कि गोली चलाने के बाद वहां मौजूद लोग नाबालिगों की हौंसला अफजाई भी कर रहे है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई भी की है और दो लोगों की गिरफ्तारियां भी हुई है।

Video of Weapon training centre in village Ibrahimpur, Gopalpur, Pratapgarh where teenagers can be seen firing in air.



Police initiated action after video went viral. pic.twitter.com/J1ZCYVAosa