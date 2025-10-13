2 साल पहले हमला और अब ली जान, पुरानी रंजिश और बेलुंदगी और इसहाक कुरैशी की बेरहमी से हत्या, आखिर वजह

October 13, 2025

विजयपुराः मृतकों की पहचान सागर बेलुंदगी (25) और इसहाक कुरैशी (24) के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार हमलावर मौके से फरार हो गए।

Highlightsदो वर्ष पूर्व तम्मूर गांव के ईरनगौड़ा नामक एक व्यक्ति पर हमला किया था।कुछ दिनों के इलाज के बाद मौत हो गई थी। विजयपुरा ग्रामीण पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया।

विजयपुराःकर्नाटक के विजयपुरा तालुक के कन्नूर गांव में दो युवकों की बेरहमी से हत्या कर दी गई। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी देते हुए बताया कि इस वारदात के पीछे पुरानी रंजिश होने की आशंका है। मृतकों की पहचान सागर बेलुंदगी (25) और इसहाक कुरैशी (24) के रूप में हुई है। पुलिस सूत्रों के अनुसार, यह घटना रविवार को हुई, जिसके बाद हमलावर मौके से फरार हो गए।

प्रारंभिक जांच में पता चला है कि सागर और इसहाक ने दो वर्ष पूर्व तम्मूर गांव के ईरनगौड़ा नामक एक व्यक्ति पर हमला किया था, जिसकी कुछ दिनों के इलाज के बाद मौत हो गई थी। पुलिस का मानना है कि ईरनगौड़ा की मौत का बदला लेने के लिए इन दोनों की हत्या की गई है। विजयपुरा ग्रामीण पुलिस ने मौके पर पहुंचकर निरीक्षण किया और मामला दर्ज कर लिया है। आरोपियों की तलाश जारी है।

