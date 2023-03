वीडियो: मध्य प्रदेश की महिला पुलिस ने रेप-आरोपी के घर पर चलाया बुलडोजर, किया जमीदोज

Highlights एमपी के दमोह में बुलडोजर एक्शन का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल बुलडोजर कार्रवाई को स्वयं महिला पुलिसकर्मियों द्वारा स्वयं अंजाम दिया गया है पुलिस ने कहा कि आरोपी ने कब्जा की हुई जमीन पर मकान बनाया था

भोपाल: महिला पुलिसकर्मियों के एक समूह ने मध्य प्रदेश में एक बलात्कार के आरोपी के घर पर बुलडोजर चला दिया। बुलडोजर एक्शन का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है। भाजपा शासित राज्यों में बुलडोजर एक्शन की श्रृंखला में यह नवीनतम है जिसे महिला पुलिसकर्मियों द्वारा स्वयं अंजाम दिया गया है। टीम का नेतृत्व करने वाले अधिकारी ने कहा कि यह एक जघन्य अपराध था और पुलिस ने "अच्छा काम" किया, यह कहते हुए कि इस तरह की कार्रवाई ऐसी सजा के लायक है।

दरअसल, राजधानी भोपाल से करीब 250 किलोमीटर दूर दमोह में एक नाबालिग के साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया। मामले में तीन लोगों को गिरफ्तार किया गया है। चौथा कौशल किशोर चौबे फरार है। पुलिस ने कहा कि आरोपी ने कब्जा की हुई जमीन पर अवैध रूप से अपना मकान बना लिया था जिसे महिला पुलिसकर्मियों ने बुलडोजर चलाकर जमीदोज कर दिया।

इस मामले में रानेह थानाध्यक्ष प्रशिता कुर्मी ने बताया कि नाबालिग के सामूहिक बलात्कार मामले में फरार कौशल किशोर चौबे ने अवैध रूप से जमीन पर कब्जा कर लिया था। बुलडोजर महिला अधिकारियों के एक समूह द्वारा चलाया गया था। महिला अधिकारियों ने अच्छा काम किया और इस तरह की हरकतें जारी रहनी चाहिए।

A group of women cops bulldozed the home of a rape accused in Damoh, the latest in the series of bulldozer justice as witnessed in BJP-ruled states. pic.twitter.com/Hs2qT7Rk8U