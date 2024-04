VIDEO: कर्नाटक के हुबली में कॉलेज के अंदर फैयाज ने नेहा की चाकू मारकर हत्या की, मृतक छात्रा कांग्रेस पार्षद की है बेटी, घटना का वीडियो आया सामने

Highlights कर्नाटक के हुबली में एक बीसीए छात्र ने अपनी सहपाठी की गर्दन पर कई बार चाकू मारकर हत्या कर दी यह भयावह घटना कैमरे में कैद हो गई और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है खबरें हैं कि नेहा हिरेमठ कांग्रेस पार्षद निरंजन हिरेमथ की बेटी थी

हुबली (कर्नाटक): एक भयावह घटना में, कर्नाटक के हुबली में एक बीसीए छात्र ने अपनी सहपाठी की गर्दन पर कई बार चाकू मारकर हत्या कर दी। यह भयावह घटना कैमरे में कैद हो गई और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि युवक अमानवीय तरीके से चाकू मारकर युवती की बेरहमी से हत्या कर रहा है। ऐसी खबरें हैं कि फैयाज ने अपनी सहपाठी छात्रा को इसलिए मार डाला क्योंकि उसने उसके प्रस्ताव को खारिज कर दिया था।

यह घटना कैंपस के अंदर दिन के उजाले में हुई जब फैयाज ने नेहा हिरेमथ से संपर्क किया और उसे प्रस्ताव दिया, जिसे उसने अस्वीकार कर दिया। इंकार से गुस्साए फैयाज ने लड़की का पीछा किया और कॉलेज परिसर में उस पर हमला कर दिया।

इस खौफनाक घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। वीडियो में देखा जा सकता है कि फैयाज नेहा का पीछा कर रहा है और उसके करीब पहुंचकर उस पर किसी नुकीली चीज से हमला कर देता है। नाराज प्रेमी ने लड़की की गर्दन पर दो बार चाकू से वार किया और उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

इसके बाद आरोपी ने भागने का प्रयास किया, हालांकि, कॉलेज के कुछ छात्रों और कर्मचारियों ने उसे पकड़ लिया। कॉलेज परिसर में छात्रों और स्टाफ ने उसे पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। हमलावर की पहचान फैयाज के रूप में हुई है और वह बेलगावी के सौंदत्ती का रहने वाला है।

