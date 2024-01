Video: राइड कैंसिल हुई तो कैब ड्राइवर ने खोया आपा, फिर महिला को सड़क पर धकेला

Highlights कर्नाटक के बेंगलुरु से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई ऑटो ड्राइवर ने सरेआम महिला को धक्का मार दिया यह पूरा वाक्या सीसीटीवी की नजरों में कैद हो गया

नई दिल्ली: कर्नाटक के बेंगलुरु से एक चौंका देने वाली घटना सामने आई है, जहां ऑटो ड्राइवर ने सरेआम महिला को धक्का मार दिया। यह पूरा वाक्या आसपास के लगे सीसीटीवी की नजरों में कैद हो गया है और इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

पहले तो ड्राइवर ने महिला को मारा और उसे सड़क पर धकेल दिया। रिपोर्ट की मानें तो महिला ने अपनी आगामी राइड रद्द कर दी, तो ड्राइवर ने आपा खो दिया और महिला को मार दिया।

यह घटना बेलांदुर (बेंगलुरु के दक्षिण-पूर्वी में) में हुई। महिला ने ऑटो ऐप के जरिए अपनी राइड बुक की थी। महिला ने जब राइड से यात्री की बुकिंग की तो ऑटो आई और तभी लोकेशन पर ऑटो पहुंची, इसके बाद महिला ने राइड कैंसल कर दी।

दोनों के बीच हुई बहस के बाद गुस्साए ऑटो ड्राइवर ने महिला पर हमला कर दिया. यह घटना कैमरे में कैद हो गई और घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

Auto rickshaw driver in Bellandur (a suburb in south-east Bengaluru), was accused of assaulting a female passenger as she cancelled the ride as the driver arrived. The incident happened on Saturday. #Bengaluru#CCTV#VideoViralpic.twitter.com/dSDvVoLR8r