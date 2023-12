उत्तर प्रदेश: पुलिस की गोली से महिला घायल; थाना परिसर में लोगों ने किया जमकर हंगामा, वीडियो वायरल

अलीगढ़: उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ थाने में लोगों की भीड़ के हंगामा करने का वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। हंगामा कर रही भीड़ ने पुलिसवालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए उन्हें एक गवाह को भगाने की कोशिश करने का आरोप लगाया है।

दरअसल, मामला शुक्रवार का है जब थाने में एक महिला अपने पासपोर्ट के सत्यापन के लिए पहुंची थी और उसके साथ एक शख्स भी मौजूद था। इसी दौरान पुलिसकर्मी द्वारा बंदूक का निरीक्षण किया जा रहा था कि तभी बंदूक की गोली महिला के सिर पर लग गई और वह जमीन पर आ गिरी।

इस घटना का वीडियो सीसीटीवी में कैद हो गया जिसके बाद लोगों का गुस्सा थाने पर आ कर फूटा। लोगों ने आरोपी पुलिस वाले पर कार्रवाई की मांग की है वहीं, आरोप है कि पुलिस ने मुख्य गवाह को भगाने का काम किया है।

महिला की पहचान इशरत (55) के रूप में हुई है। वह शुक्रवार शाम को पासपोर्ट सत्यापन के लिए पुलिस स्टेशन गई थी। इशरत उमरा करने के लिए सऊदी अरब जाना चाहती थी। आरोपी पुलिसकर्मी को निलंबित कर दिया गया है और उसके खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया गया है। थाने के अंदर हुई दुर्घटना के बाद से वह फरार है।

गुस्साएं लोगों को जब इस घटना की सूचना मिली तो वह पुलिस भिड़ गए। इस घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें लोगों की भीड़ थाने में जाकर हंगामा कर रही है। वहीं, एक पुलिसकर्मी गाड़ी ले जाता हुआ नजर आ रहा है कि तभी एक महिला गाड़ी के आगे आ जाती है और पुलिसवाले से कहती है कि गाड़ी मेरे ऊपर से ले जाओ। महिला जोर-जोर से चिल्ला रही है। पूरे थाने में अराजकता का माहौल हुआ नजर आ रहा है।

सीसीटीवी वीडियो में दिख रहा है कि महिला पुलिस स्टेशन में प्रवेश करती है और वहां खड़ी रहती है। बाद में एक पुलिस अधिकारी सब-इंस्पेक्टर मनोज शर्मा को पिस्तौल देता है। जब वह इसे साफ कर रहा था, तो गलती से बंदूक चल गई और महिला को लगी, जिससे वह गिर गई। आनन-फानन में घायल महिला को इलाज के लिए जेएन मेडिकल कॉलेज ले जाया गया फिलहाल उसकी सर्जरी चल रही है और उसकी हालत गंभीर है।

