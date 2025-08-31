UP: सौतेली मां ने बेलन और चिमटे से की पिटाई, 8 वर्षीय बेटे की मौत, महिला गिरफ्तार
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 31, 2025 14:35 IST2025-08-31T14:34:55+5:302025-08-31T14:35:41+5:30
Shravasti News: पुलिस के अनुसार, बच्चे की पहचान दीपक के रूप में हुई है।
Shravasti News: उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने आठ वर्षीय सौतेले पुत्र की कथित तौर पर बेलन और चिमटे से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को बताया कि आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है।
पुलिस के अनुसार, बच्चे की पहचान दीपक के रूप में हुई है। यह घटना शनिवार को फत्तूपुर गांव की है जहां दीपक अपने पिता राजकुमार दूबे के घर पर अपनी दादी कौशल्या, सौतेली मां अर्चना दूबे और तीन वर्षीय बहन के साथ रहता था।
राजकुमार दिल्ली में मजदूरी करता है। दीपक की दादी कौशल्या ने कहा, ‘‘शनिवार सुबह वह (दीपक) पूरी तरह स्वस्थ था। मेरी बहू ने मुझे दवा लाने बाजार भेजा था। जब मैं वापस लौटीं, तो देखा कि दीपक का शव कमरे में चादर से ढका हुआ पड़ा है और उसके शरीर पर चोट के कई निशान थे।’’
#श्रावस्ती— Abcnews.media (@abcnewsmedia) August 31, 2025
भूखे 8 वर्षीय मासूम ने सौतेली मां से मांगी रोटी
निर्दयी मां ने पीट-पीट कर उतारा मौत के घाट
सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लिया
नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र के पंचायत डिगुराजोत का मामला@shravastipolice@Uppolice#Shravasti#CrimeNews#ChildAbuse#abcnewsmediapic.twitter.com/Z78DTfeTeO
थाना प्रभारी शंभूनाथ सिंह ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में यह सामने आया है कि बच्चे ने शौच के दौरान अपने कपड़े गंदे कर लिये थे इसी बात से नाराज होकर सौतेली मां ने उसकी पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। ग्राम प्रधान राजकुमार यादव ने बताया कि शुरुआत में महिला ने अनभिज्ञता जताई, लेकिन बाद में ग्रामीणों के सामने उसने स्वीकार किया कि गुस्से में उसने बच्चे को चिमटे से मारा था जिससे बच्चा बेहोश हो गया और उसकी मौत हो गई।
पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने बताया कि आरोपी महिला अर्चना दूबे को गिरफ्तार कर लिया गया है और वारदात में इस्तेमाल चिमटा और बेलन भी बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। भाषा सं आनन्द खारी खारी