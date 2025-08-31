UP: सौतेली मां ने बेलन और चिमटे से की पिटाई, 8 वर्षीय बेटे की मौत, महिला गिरफ्तार

Shravasti News: उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले के नवीन मॉडर्न थाना क्षेत्र में एक महिला ने अपने आठ वर्षीय सौतेले पुत्र की कथित तौर पर बेलन और चिमटे से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने रविवार को बताया कि आरोपी महिला को गिरफ्तार कर लिया गया है।

पुलिस के अनुसार, बच्चे की पहचान दीपक के रूप में हुई है। यह घटना शनिवार को फत्तूपुर गांव की है जहां दीपक अपने पिता राजकुमार दूबे के घर पर अपनी दादी कौशल्या, सौतेली मां अर्चना दूबे और तीन वर्षीय बहन के साथ रहता था।

राजकुमार दिल्ली में मजदूरी करता है। दीपक की दादी कौशल्या ने कहा, ‘‘शनिवार सुबह वह (दीपक) पूरी तरह स्वस्थ था। मेरी बहू ने मुझे दवा लाने बाजार भेजा था। जब मैं वापस लौटीं, तो देखा कि दीपक का शव कमरे में चादर से ढका हुआ पड़ा है और उसके शरीर पर चोट के कई निशान थे।’’

थाना प्रभारी शंभूनाथ सिंह ने बताया कि प्रारंभिक पूछताछ में यह सामने आया है कि बच्चे ने शौच के दौरान अपने कपड़े गंदे कर लिये थे इसी बात से नाराज होकर सौतेली मां ने उसकी पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। ग्राम प्रधान राजकुमार यादव ने बताया कि शुरुआत में महिला ने अनभिज्ञता जताई, लेकिन बाद में ग्रामीणों के सामने उसने स्वीकार किया कि गुस्से में उसने बच्चे को चिमटे से मारा था जिससे बच्चा बेहोश हो गया और उसकी मौत हो गई।

पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने बताया कि आरोपी महिला अर्चना दूबे को गिरफ्तार कर लिया गया है और वारदात में इस्तेमाल चिमटा और बेलन भी बरामद कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि फॉरेंसिक टीम जांच में जुटी है और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। भाषा सं आनन्द खारी खारी

Web Title: Uttar Pradesh Eight-year-old child dies due to beating by stepmother in Shravasti