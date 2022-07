क्या हुआ जब आरोपी ने थाने में ही सिपाही पर कर दिया हमला, सबके सामने पुलिस वाले को जमकर पिटा और फिर... देखें वीडियो

Highlights यूपी के थाने में आरोपी द्वारा सिपाही की पिटाई का मामला सामने आया है। इस दौरान आरोपी ने सिपाही को कई मुक्के मारे है। घटना का वीडियो भी जारी हुआ है।

लखनऊ:उत्तर प्रदेश के मैनपुर में एक शख्स द्वारा पुलिस थाने में सिपाही की पिटाई का वीडियो सामने आया है। न्यूज एजेंसी एएनआई के मुताबिक, आरोपी को दूसरे मामले में काउंसिलिंग के लिए बुलाया गया था, इस दौरान वह थाने में मौजूद सिपाही पर ही हमला बोल दिया और उसके साथ मारपीट की है।

थाने में इस मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है। मामले में आरोपी के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया है और उस पर कार्रवाई भी की जा रही है।

हिन्दुस्तान की एक खबर के अनुसार, यह मामला शहर के महिला थाने का है जहां पर घरेलू विवाद को सुलझाने के एक कपल आए हुए थे। बताया जाता है कि महिला के पिता ने आरोपी दामाद और उसके परिवार के खिलाफ दहेज की मांग और मारपीट की शिकायत दर्ज कराई थी।

इसको लेकर 17 और 22 जून को महिला थाने में पति पत्नी के बीच सुलह हुआ था लेकिन वह सफल नहीं रहा तो इसकी अलगी तारीख 04 जुलाई रखी गई थी।

#WATCH | Young man loses temper, beats police official inside a police station premises in Mianpuri UP. He had been called for counselling in connection with another case.



(Note: Abusive language) pic.twitter.com/WhYJwa95NQ