UP Crime: बस्ती में जन्मदिन की पार्टी में नाबालिग को नंगा कर पीटा गया, उस पर किया गया पेशाब, बाद में कर ली आत्महत्या

Highlights पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया कि आदित्य की मौत से पहले उसे बहुत प्रताड़ित किया गया था नाबालिग लड़के को गांव में एक जन्मदिन की पार्टी में बुलाया गया था वहां उसे नंगा कर पीटा गया और यहां तक ​​कि उस पर पेशाब भी किया गया

बस्ती (यूपी): आदित्य नाम के एक नाबालिग लड़के ने अपने गांव में कथित तौर पर गंभीर उत्पीड़न का सामना करने के बाद आत्महत्या कर ली, जिसके बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया। एएनआई से बात करते हुए, सर्किल ऑफिसर (सीओ) प्रदीप कुमार त्रिपाठी ने कहा, "आदित्य नाम के एक लड़के ने खुद को फांसी लगा ली, और पीएस कप्तानगंज में मामला दर्ज किया गया है। संबंधित धाराओं में मामला दर्ज किया गया है... इसका कारण आपसी मतभेद होने का संदेह है।"

हालांकि, पीड़ित परिवार ने आरोप लगाया है कि आदित्य की मौत से पहले उसे बहुत प्रताड़ित किया गया था। उसके चाचा विजय कुमार के अनुसार, नाबालिग लड़के को गांव में एक जन्मदिन की पार्टी में बुलाया गया था, जहां उसके साथ मारपीट की गई।

#WATCH | Basti, UP: CO Pradeep Kumar Tripathi says, "... A boy named Aditya hanged himself and a case has been registered in PS Kaptanganj. A case has been registered in the relevant sections... The reason is suspected to be mutual differences..." (23.12) pic.twitter.com/O5SvhUsang