Viral Video: कानपुर में सड़क पर सो रहे शख्स पर चढ़ी कार और फिर घट गई यह घटना, देखें वायरल वीडियो

Highlights सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में सो रहे शख्स पर एक कार को चढ़ते हुए देखा गया है। दावा है कि इस घटना के बाद कार का चालक वहां से भाग गया था।

Viral Video: सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें सड़क पर सो रहे एक शख्स पर एक गाड़ी को चढ़ते हुए देखा गया है। वीडियो को देख कई इंटरनेट यूजर्स ने इस पर कमेंट्स भी किया है और कई यूजर्स आरोपी चालक के खिलाफ कार्रवाई की बात कह रहे है।

वायरल हो रहे इस क्लिप में यह देखने को मिला है कि एक शख्स सड़क पर सो रहा है और इस बीच एक कार उसके पास आती है। देखते ही देखते कार आगे बढ़ती है और उस शख्स पर चढ़ जाती है। इस क्लिप को एक सीसीटीवी कैमरे से रिकॉर्ड किया गया है जिसे कुछ लोग देख रहे है और इस पर अपनी प्रतिक्रिया भी दे रहे है।

In UP's Kanpur, a car with registration number UP78 HD 2708 ran over a man lying on the road under Barra PS in August 1. The driver allegedly fled with the car from the scene. The victim identified as Mohan collects garbage for living. pic.twitter.com/IJyRMRNdq8