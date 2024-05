पहले की हत्या... फिर रिश्तेदारों को भेजी लाश की फोटो, गाजियाबाद में पति ने किया पत्नी का कत्ल

By अंजली चौहान | Published: May 18, 2024 09:06 AM

UP Crime: पुलिस ने कहा कि प्रथम दृष्टया ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्ति को अपनी पत्नी पर व्यभिचार का संदेह था और इसलिए उसने उसकी हत्या कर दी। बाद में उसने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली।