यूपी के बस्ती में ऑनर किलिंग! युवक-युवती की हत्या, लड़की के परिवार पर जान से मारने का आरोप, जानें पूरा मामला

Highlights उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में दो अलग-अलग धर्मों के युवक-युवती की मौत से सनसनी। युवक का शव गन्ने के खेत में मिला, वहीं युवती का शव परिवार द्वारा दफना दिया गया था। एक रात में दो मौत की जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने शुरू की मामले की जांच, शव को कब्र से निकालकर पोस्टमार्टम कराने की तैयारी।

बस्ती: उत्तर प्रदेश के बस्ती जिले में दूसरे धर्म के लड़के-लड़की में कथित संबंध को लेकर दोनों को युवती के परिवार द्वारा जान से मारने का मामला सामने आया है। सामने आई जानकारी के अनुसार 18 साल का युवक अंकित और एक लड़की को आपत्तिजनक स्थिति में पकड़े जाने के बाद उन्हें बाद मार डाला गया। ये पूरा मामला रुधौली पुलिस स्टेशन का है।

आरोपों के अनुसार लड़की के परिवार ने कथित तौर पर दोनों को मार डाला। इसके बाद युवती का शव दफना दिया गया जबकि युवक का शव पास के गन्ने के एक खेत में फेंक दिया गया। मामले के खुलासे के बाद पुलिस जांच में जुट गई है। युवती का शव कब्र से निकाला जा रहा है और दोनों शवों के पोस्टमार्टम कराए जाने की तैयारी की जा रही है। एएसपी दीपेंद्र चौधरी ने ये जानकारी दी।

Basti, UP | A body, identified to be of a youth, Ankit, was found in a farm nearby. Brother of deceased informed that victim had gone to Irshad & Irfan's house: ASP Deependra Chaudhary on honor killing (27.08) (1/2) pic.twitter.com/tjls3A3lfb