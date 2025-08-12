CRIME: स्विमिंग सीखने गई 2 बच्चियों से बलात्कार, दो आरोपी गिरफ्तार
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 12, 2025 18:30 IST2025-08-12T18:30:02+5:302025-08-12T18:30:02+5:30
Raping Two Girls in Swimming pool in delhi: दिल्ली के नरेला इलाके में एक ‘स्विमिंग पूल’ में नौ साल की दो बच्चियों से बलात्कार करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने मंगलवार को यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि यह घटना सात अगस्त को लामपुर में लामपुर बस अड्डे के पास स्थित एक स्विमिंग पूल में घटी। पुलिस के अनुसार, आठ अगस्त को एक पीड़िता की मां ने नरेला पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराई कि उसकी बेटी और एक अन्य बच्ची के साथ ‘स्विमिंग पूल’ में बलात्कार किया गया। उसने बताया कि पीड़िता की मां के बयान के आधार पर नौ अगस्त को भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धाराओं 70 (2) (सामूहिक बलात्कार), 127 (2) (गलत तरीके से रोकना) और 351 (आपराधिक धमकी) तथा यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम की धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई।
आपकी बेटियों के लिए अब दिल्ली सुरक्षित नहीं 🚨— Aam Aadmi Party Delhi (@AAPDelhi) August 12, 2025
दिल्ली के नरेला स्थित स्वीमिंग पूल में तैराकी सीखने गई दो नाबालिग बच्चियों का बंधक बनाकर गैंगरेप किया गया। ऐसी बर्बरता करने वाले इन दरिंदों को इतनी हिम्मत आती कहाँ से है?
भाजपा राज में किसी को कानून का डर क्यों नहीं?
सुरक्षित… pic.twitter.com/Sbdl6RkIgd
पीड़िताओं ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस) की धारा 183 के तहत मजिस्ट्रेट के सामने अपने बयान दर्ज कराए। आरोपियों को पकड़ने के लिए तुरंत एक टीम गठित की गई। पुलिस अधिकारी ने कहा, "टीम ने दो लोगों को गिरफ्तार किया, जिनकी पहचान बिहार के समस्तीपुर जिले के निवासी अनिल कुमार (37) और उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले के मुनील कुमार (24) के रूप में हुई।" पुलिस ने बताया कि दोनों व्यक्तियों का कोई पूर्व आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और आगे की जांच जारी है।