लॉरेंस बिश्नोई गिरोह के दो सदस्य मुठभेड़ के बाद दिल्ली के रोहिणी से गिरफ्तार

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 3, 2023 08:00 AM

दिल्ली पुलिस के मुताबिक, गिरफ्तार किए गए व्यक्ति रजत और हबीब सुरेंद्र मटियाला हत्याकांड में शामिल थे. वे कपिल सांगवान लॉरेंस बिश्नोई गिरोह से जुड़े हैं।

तस्वीरः ANI