गोवा में सरेआम पर्यटकों पर तलवारों, चाकुओं से हुआ हमला; सीएम सावंत ने दिया सख्त कार्रवाई का आदेश, तीन गिरफ्तार

Highlights गोवा में पर्यटकों पर हुआ जानलेवा हमला होटल के स्टाफ और उसके साथियों द्वारा घटना को दिया गया अंजाम पुलिस ने आरोपियों में से तीन लोगों को किया गिरफ्तार

पणजी: गोवा में दिन-दहाड़े पर्यटकों के ऊपर चाकू-तलवारों से हमला करने की घटना सामने आई है। अंजुना के एक रिसोर्ट में ठहरे हुए जतिन शर्मा नाम के शख्स पर होटल के कर्मचारियों द्वारा जानलेवा हमले का आरोप है। इस घटना का वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है।

वीडियो में हमलावरों द्वारा शख्स पर हमला किया गया, जिसके कारण वह बुरी तरह से घायल हो गया, चारों तरफ सिर्फ खून ही खून दिखाई दे रहा है। घटना का वीडियो सामने आने के बाद गोवा प्रशासन हरकत में आया है। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने घटना का संज्ञान लेते हुए अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आश्वासन दिया है।

Today’s violent incident in Anjuna is shocking and intolerable. I have directed the Police to take the harshest action against the perpetrators. Such anti-social elements are a threat to the peace and safety of the people in the State, and will be dealt with strictly.