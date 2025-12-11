Kerala Road Accident: श्रद्धालुओं से भरी बस से ऑटो की टक्कर, 3 लोगों की मौत

Kerala Road Accident: केरल के आंचल में बुधवार देर रात को एक ऑटो रिक्शा की बस से टक्कर होने के बाद तिपहिया वाहन में सवार तीन लोगों की मौत हो गई। पुलिस ने यह जानकारी दी। मृतकों की पहचान अक्षय (23), ज्योति लक्ष्मी (21) और श्रुति लक्ष्मी (16) के रूप में हुई है। सभी करावलूर के निवासी थे। पुलिस के अनुसार, ऑटो रिक्शा चला रहा अक्षय वाहन से नियंत्रण खो बैठा और उसका ऑटो रिक्शा आंध्र प्रदेश से भगवान अयप्पा के श्रद्धालुओं को ले जा रही एक बस से जा टकराया।

श्रद्धालु सबरीमला तीर्थयात्रा के बाद लौट रहे थे तभी पुनालुर-आंचल मार्ग पर देर रात करीब एक बजे यह दुर्घटना हुई। पुलिस ने बताया कि अक्षय की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उसके दो अन्य रिश्तेदारों को अस्पताल ले जाया गया लेकिन बाद में उन्होंने भी दम तोड़ दिया।

पुलिस ने बताया कि दुर्घटना में बस का अगला हिस्सा क्षतिग्रस्त हो गया है लेकिन सभी यात्री बाल-बाल बच गए। घटना की जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम के बाद शव परिजनों को सौंप दिए जाएंगे।

