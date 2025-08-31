इंस्टाग्राम पर दोस्ती के बाद रिश्ता, गहने मांगे तो निजी वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी, प्रेमी के साथ वीडियो कॉल पर बात और प्रेमिका ने फांसी लगाई
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: August 31, 2025 21:10 IST2025-08-31T21:09:14+5:302025-08-31T21:10:12+5:30
ठाणेः महाराष्ट्र के ठाणे जिले में 23 वर्षीय एक युवती ने अपने प्रेमी के साथ वीडियो कॉल के दौरान कथित तौर पर आत्महत्या कर ली, जिसके बाद उसे (प्रेमी) उत्पीड़न और ब्लैकमेल के आरोप में हिरासत में ले लिया गया। पुलिस के एक सूत्र ने रविवार को यह जानकारी दी। सूत्र ने बताया कि यह घटना बृहस्पतिवार को टिटवाला इलाके में हुई। टिटवाला पुलिस थाने के एक अधिकारी ने नाम न छापने की शर्त पर बताया, ‘‘हमने युवती के प्रेमी को हिरासत में ले लिया है और पूछताछ कर रहे हैं। युवती के परिवार का आरोप है कि उसने इसी तरह कई और लड़कियों को धोखा दिया है।’’
अधिकारी ने युवती के परिवार के बयान का हवाला देते हुए बताया कि लड़का और लड़की की मुलाकात इंस्टाग्राम पर हुई थी। फिर दोनों के बीच दोस्ती हुई और दोनों के बीच रिश्ता बन गया। उन्होंने कहा, ‘‘प्रेमी ने तरह-तरह के बहाने बनाकर उसके गहने ले लिए थे। जब उसने गहने वापस मांगे तो उसने युवती का निजी वीडियो सार्वजनिक करने की धमकी देकर उसे ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया।’’
अधिकारी ने बताया कि उत्पीड़न सहन न कर पाने के कारण युवती ने अपने घर में फांसी लगा ली। उन्होंने बताया कि युवती के परिवार ने पुलिस को बताया कि जब उन्होंने उसका फोन चेक किया तो पता चला कि जब उसने आत्महत्या की तो वह अपने प्रेमी के साथ वीडियो कॉल पर थी। अधिकारी ने बताया कि युवती का बिना पोस्टमार्टम के ही अंतिम संस्कार कर दिया गया। उन्होंने बताया कि अभी तक कोई प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई है।