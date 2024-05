Thane minor girl murder: 17 वर्षीय नाबालिग लड़की की पहले गला दबाया और फिर चाकू से रेतकर मारा, शव चार दिन चॉल से बरामद, जानें घटनाक्रम

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 29, 2024 05:52 AM

Thane minor girl murder: अधिकारी ने बताया कि 24 मई की रात को कोलशेत क्षेत्र के तरीचा पाड़ा इलाके में स्थित एक चॉल के कमरे से तेजस्विनी मनोज रजाक का शव बरामद किया गया था।