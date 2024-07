वर्ली में तेज रफ्तार BMW ने स्कूटर को मारी टक्कर, महिला की मौत; शिंदे शिवसेना नेता के बेटे पर लगा आरोप

Mumbai Hit-And-Run: मुंबई के वर्ली इलाके में एक लग्जरी कार से स्कूटर सवार को टक्कर मारने का मामला सामने आया है। हिट-एंड-रन की घटना जिसमें शिंदे शिवसेना नेता के बेटे का नाम सामने आ रहा है, द्वारा बीएमडब्ल्यू कार से स्कूटर को टक्कर मारी जिसके कारण एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई। घटना का वीडियो भी सामने आया है जिसमें टक्कर के बात कार और स्कूटर के परखच्चे उड़े दिख रहे हैं।

बताया जा रहा है कि यह दुखद दुर्घटना रविवार सुबह 5:30 बजे वर्ली के अटरिया मॉल के पास हुई। BMW कार से स्कूटर पर सवार मछुआरा समुदाय के एक जोड़े को टक्कर मार दी, जिससे मछुआरे की पत्नी की मौत हो गई और पति गंभीर रूप से घायल हो गया।

