बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत, जमीन जायदाद को लेकर भतीजे से जानबझूकर मारा, चाचा ने भतीजे को तलवार से काटा

Highlights छट्ठू सिंह ने तलवार से वार कर भतीजे जीत सिंह (19) की हत्या कर दी। छह महीने पहले आरोपी छट्ठू सिंह के एक बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी। दोनों परिवारों में जमीन जायदाद का भी विवाद था।

सोनभद्रः उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में एक व्यक्ति ने अपने भतीजे की कथित तौर पर धारदार हथियार से हमला करके हत्या कर दी। पुलिस ने सोमवार को यह जानकारी दी। दुद्धी थाने के प्रभारी निरीक्षक (एसएचओ) स्वतंत्र कुमार सिंह ने बताया कि घटना रविवार की शाम नगवां गांव में हुई, जहां छट्ठू सिंह नामक व्यक्ति ने तलवार से वार कर अपने भतीजे जीत सिंह (19) की हत्या कर दी। उन्होंने बताया कि घटना के समय जीत अपने घर के दरवाजे पर बैठा था। एसएचओ ने कहा कि छह महीने पहले आरोपी छट्ठू सिंह के एक बेटे की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई थी।

उन्होंने कहा कि दुर्घटना के समय मोटरसाइकिल जीत सिंह चला रहा था, जिसकी वजह से आरोपी अपने बेटे की मौत के लिए जीत को ही जिम्मेदार मानता था। इसके अलावा दोनों परिवारों में जमीन जायदाद का भी विवाद था। एसएचओ ने कहा कि परिजन के अनुसार आरोपी इन सब बातों को लेकर नाराज था और कई बार धमकी भी दे चुका था। उन्होंने कहा कि प्राथमिकी दर्ज कर आरोपी की तलाश की जा रही है।

Web Title: Sonbhadra Son killed in road accident nephew killed deliberately over property dispute uncle stabs nephew with sword