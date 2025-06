हथियार, लैपटॉप से लेकर गहने तक..., राजा के कत्ल में इस्तेमाल सबूतों को खत्म करने का था प्लान, पुलिस ने किया खुलासा

Honeymoon Murder Case: मेघालय में इंदौर निवासी राजा रघुवंशी की हत्या मामले में पुलिस की जांच जारी है। मेघालय पुलिस की विशेष टीम राजा की हत्या की आरोपी उसकी पत्नी सोनम से कईइ राज उगलवा रही है। पुलिस ने सोनम रघुवंशी की हत्या के बाद कथित तौर पर उसकी मदद करने के आरोप में मध्य प्रदेश से दो और संदिग्धों को गिरफ्तार किया है, जिससे इस मामले में गिरफ्तारियों की कुल संख्या सात हो गई है।

पुलिस ने शनिवार शाम को सिलोम जेम्स नामक एक प्रॉपर्टी डीलर को उस समय पकड़ा, जब वह देवास जिले के भोंरासा टोल-गेट से भोपाल भागने की कोशिश कर रहा था। पूर्वी खासी हिल्स जिले के एसपी विवेक सिम ने पीटीआई को बताया, "वह एक प्रॉपर्टी डीलर है और इंदौर के हीरा बाग कॉलोनी में एक इमारत का पट्टेदार है, जहां सोनम रुकी थी और घटना के बाद अपने साथ लाए गए आभूषण और अन्य सामान रखे थे।"

समाचार एजेंसी एएनआई की रिपोर्ट के अनुसार, दूसरा आरोपी बलवीर अहिरवार, जो एक चौकीदार और बढ़ई है, को रविवार की सुबह अशोक नगर जिले में उसके पैतृक गांव से गिरफ्तार किया गया। वह कथित तौर पर इंदौर के उस फ्लैट में तैनात था, जहां मृतक की पत्नी और हत्या की मुख्य आरोपी सोनम रघुवंशी मेघालय से भागने के बाद रुकी थी।

एएनआई ने अशोकनगर के एसपी विनीत कुमार जैन के हवाले से बताया, "शिलांग पुलिस आज शादोरा आई। वे बलवीर अहिरवार नामक व्यक्ति को पूछताछ के लिए अपने साथ इंदौर ले गए। प्रारंभिक जांच के अनुसार, हत्या के बाद जिस फ्लैट में सोनम रघुवंशी रुकी थी, बलवीर अहिरवार वहां चौकीदार और बढ़ई का काम करता था।"

एडिशनल डीसीपी राजेश दंडोतिया ने बताया कि दोनों लोगों को इंदौर की एक अदालत में पेश किया गया और सात दिनों के लिए मेघालय पुलिस की ट्रांजिट हिरासत में भेज दिया गया।

#WATCH | Indore, MP | Raja Raghuvanshi murder case | Meghalaya SIT team and FSL Indore, reaches Hare Krishna Vihar Colony in Indore with Shilom James, who had burnt Sonam Raghuvanshi's bag. FSL Indore collected the pieces of the burnt bag and burnt pieces of Sonam's belongings… pic.twitter.com/Urx0ZFxqkX

पुलिस सूत्रों ने बताया कि जेम्स ने सोनम को आभूषण, एक लैपटॉप और संभवतः उसके कथित प्रेमी राज कुशवाह के हथियार से भरा एक बॉक्स छिपाने में मदद की। बाद में बॉक्स को नष्ट कर दिया गया। एक एसआईटी अधिकारी ने बताया, "प्रॉपर्टी डीलर एसआईटी को उस स्थान पर ले गया, जहां उसने बॉक्स के सभी सामान को जलाकर नष्ट कर दिया था।" पिस्तौल, आभूषण या लैपटॉप के कोई निशान नहीं मिले।

13 जून को पत्रकारों को बताया कि जेम्स ने फ्लैट को सह-आरोपी विशाल चौहान को ₹17,000 प्रति माह किराए पर दिया था

राजा रघुवंशी की 23 मई को हनीमून ट्रिप के दौरान सोहरा में वेइसाडोंग फॉल्स के पास हत्या कर दी गई थी। 2 जून को उसका क्षत-विक्षत शव बरामद किया गया। हत्या की योजना कथित तौर पर सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाह ने बनाई थी, जो मेघालय में पहले से ही न्यायिक हिरासत में बंद पांच आरोपियों में से हैं।

#WATCH | Ashoknagar, Madhya Pradesh | On Raja Raghuvanshi murder case, Ashoknagar SP Vineet Kumar Jain says, "Shillong police came to Shadora today. They took a person named Balvir Ahirwar with them to Indore for questioning. According to the preliminary investigation, the flat… pic.twitter.com/gmmqHxTPET