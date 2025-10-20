5 और 7 साल के 2 बेटे, 23 वर्षीय भतीजे आलोक से प्रेम कर बैठी 35 साल की चाची पूजा मिश्रा, मना करने पर थाने में ब्लेड से काटी कलाई
By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Updated: October 20, 2025 14:50 IST2025-10-20T14:49:32+5:302025-10-20T14:50:41+5:30
सीतापुरः पति दिल्ली में काम करता है और कुछ साल पहले पति ने अपने भतीजे आलोक (23) को काम में मदद के लिए बुलाया था।
सीतापुरः उत्तर प्रदेश के सीतापुर में 35 वर्षीय महिला ने संबंध जारी रखने से पति के भतीजे व प्रेमी के इनकार करने के बाद यहां एक थाने के अंदर कथित तौर पर अपनी कलाई काट ली। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि घटना शनिवार को जिले के पिसावां थाना क्षेत्र के कुतुबनगर पुलिस चौकी पर हुई। थाना प्रभारी (एसएचओ) वीरेंद्र सिंह तोमर ने बताया कि महिला पूजा मिश्रा ब्लेड लेकर चौकी पहुंची थी, जिससे उसने खुद को घायल कर लिया। उन्होंने बताया कि पुलिसकर्मी उसे तुरंत जिला अस्पताल ले गए और उसकी हालत स्थिर बताई जा रही है।
पुलिस के अनुसार, पूजा की वीरेंद्र से नौ साल पहले शादी हुई थी और उनके पांच व सात साल के दो बेटे हैं। उसका पति दिल्ली में काम करता है और कुछ साल पहले पति ने अपने भतीजे आलोक (23) को काम में मदद के लिए बुलाया था। इस दौरान पूजा और आलोक के बीच संबंध बन गए। पुलिस ने कहा कि जब वीरेंद्र को इस प्रेम-प्रसंग के बारे में पता चला, तो उसने आलोक को वापस गांव भेज दिया।
हालांकि, बाद में पूजा अपने पति और बच्चों को छोड़कर बरेली में आलोक के साथ रहने लगी, जहां वह ऑटोरिक्शा चलाता था। पुलिस ने बताया कि आलोक ने पूजा से दूरी बना ली और अपने पैतृक गांव लौट गया। इससे नाराज होकर पूजा भी सीतापुर चली गई, जहां दोनों के बीच झगड़ा हो गया और फिर उन्होंने पुलिस से शिकायत की।
एसएचओ ने बताया, "पुलिस चौकी पर, जब आलोक ने रिश्ता जारी रखने से इनकार कर दिया, तो पूजा ने अचानक अपनी कलाई काट ली।" सीतापुर पुलिस ने ‘एक्स’ पर लिखा कि महिला खतरे से बाहर है और घटना के बाद दोनों की काउंसलिंग की गई। पुलिस ने कहा कि इस मामले में कोई आधिकारिक शिकायत नहीं की गई है।