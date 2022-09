Sidhu Moosewala Murder: मास्टरमाइंड बिश्नोई अजरबैजान से अरेस्ट, एक और संदिग्ध को केन्या से हिरासत में लिया, कनाडा में रहने वाला कुख्यात अपराधी गोल्डी बरार पर आरोप पत्र

Highlights अदालत में 24 आरोपियों के खिलाफ 26 अगस्त को पहला आरोप पत्र दायर किया था। पंजाब पुलिस ने मूसेवाला समेत 424 लोगों की सुरक्षा अस्थायी आधार पर हटा दी थी। पुलिस ने 36 लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की थी लेकिन आरोपपत्र 24 लोगों के खिलाफ दायर किया गया।

नई दिल्लीः विदेश मंत्रालय ने बृहस्पतिवार को बताया कि सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में एक संदिग्ध को अजरबैजान में और एक अन्य को केन्या में हिरासत में लिया गया है तथा भारत इन दोनों देशों के अधिकारियों के सम्पर्क में है। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में संवाददाताओं को यह जनकारी दी।

अभी उनके पास केवल इतनी जानकारी है। भविष्य में और जानकारी प्राप्त होने पर उसे मीडिया के साथ साझा किया जाएगा। ज्ञात हो कि मूसेवाला की 29 मई को पंजाब के मनसा जिले में गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। 25 अगस्त को ही पुलिस ने मूसेवाला हत्याकांड में 1850 पन्नों का आरोपपत्र दायर किया था। आरोपपत्र में कुल 36 आरोपियों में से 24 के नाम दिए गए हैं।

पंजाब पुलिस ने मंगलवार को कहा था कि उसने गायक सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड के एक प्रमुख आरोपी का पता लगाया है, जो आजरबैजान में है। पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) गौरव यादव ने कहा कि आरोपी सचिन थापन बिश्नोई का पता लगाने में केंद्रीय एजेंसियों ने राज्य पुलिस की मदद की और उसे भारत वापस लाने के प्रयास जारी हैं।

One suspect each in Kenya & Azerbaijan has been taken into custody. We are in contact with our officials in both countries for further steps: MEA spokesperson Arindam Bagchi on singer Sidhu Moose Wala's murder pic.twitter.com/rbu1fYiP2E