Sidhu Moose Wala murder case: सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में दो शूटर समेत तीन आरोपी अरेस्ट, आठ ग्रेनेड, 9 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 3 पिस्तौल, असॉल्ट राइफल बरामद

Highlights हत्या को अंजाम देने से पहले आरोपियों ने कई बार रेकी की थी। अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर के साथ 8 हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड मिले हैं। ग्रेनेड लॉन्चर AK-47 पर भी लगाया जा सकता है।

Sidhu Moose Wala murder case:दिल्ली पुलिस ने कहा कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की हत्या के मामले में दो शूटर समेत तीन आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले में गिरफ्तार किए गए तीन आरोपियों में से एक घटना के समय मुख्य षड्यंत्रकारी गोल्डी बराड़ के संपर्क में था।

हमने 6 शूटरों की पहचान की है। इसमें 2 मोड्यूल शामिल थे जिनका सीधा संपर्क गोल्डी बराड़ से है। मनप्रीत मन्नू ने सिद्धू मूसेवाला पर पहले गोली चलाई और बाद में 6 लोगों ने इन पर गोली चलाई। स्पेशल सेल की टीम ने इनको 19 को गिरफ़्तार किया।

Sidhu Moose Wala murder case | One Kashis was driving a Bolero car, Ankit Sirsa and Deepak, & Priyavrat, the head of this one module of shooters- all 4 were travelling in one car. There was another car, Corolla, driven by Jagroop Roopa: Delhi Police Special Cell — ANI (@ANI) June 20, 2022

दिल्ली पुलिस के विशेष आयुक्त एच जी एस धालीवाल ने कहा कि हत्या को अंजाम देने से पहले आरोपियों ने कई बार रेकी की थी। गिरफ्तार आरोपियों के पास से आठ ग्रेनेड, 9 इलेक्ट्रिक डेटोनेटर, 3 पिस्तौल, एक असॉल्ट राइफल बरामद किय गया है।

Special Cell has arrested Priyavrat Fauji, Kashis alias Kuldeep and Keshav who transported the shooters of the Bolero module after the incident. Three pistols, one assault rifle, eight grenades and one part of AK47 series of rifle were recovered: Delhi Police Special Cell pic.twitter.com/xtFMNh3UyK — ANI (@ANI) June 20, 2022

A large number of arms & explosives including 8 grenades, 3 pistols and around 50 bullets recovered from the possession of the three persons including two main shooters arrested in the Sidhu Moose Wala murder case: Delhi Police pic.twitter.com/QTRkLC2nv6 — ANI (@ANI) June 20, 2022

धालीवाल ने कहा कि इनके पास से अंडर बैरल ग्रेनेड लॉन्चर के साथ 8 हाई एक्सप्लोसिव ग्रेनेड मिले हैं। यह ग्रेनेड लॉन्चर AK-47 पर भी लगाया जा सकता है। 9 इलेक्ट्रॉनिक डेटोनेटर एक असॉल्ट राइफल 20 राउंड के साथ मिला है। इसके अतिरिक्त 3 पिस्तौल और 36 राऊंड गोला बारूद मिले हैं।

#WATCH | Delhi Police Special Cell briefs the media on Sidhu Moose Wala murder case https://t.co/oxhcr7kyQN — ANI (@ANI) June 20, 2022

