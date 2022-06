मूसेवाला हत्याकांड: पंजाब पुलिस की बड़ी कार्रवाई, हत्यारों को लॉजिस्टिक सपोर्ट और पनाह देने वाले 8 लोगों को किया गया गिरफ्तार

Highlights पंजाब के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने दी जानकारी पकड़े गए 8 आरोपियों ने की थी शूटरों की हर तरह से मदद एसआईटी ने सिद्धू मूसेवाला के चार शूटरों की भी पहचान की़

मानसा: मशहूर पंजाबी गायक और कांग्रेसी नेता सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में पंजाब पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए कम से कम 8 लोगों को गिरफ्तार किया है। मंगलवार को पंजाब के सूचना और जनसंपर्क विभाग ने जानकारी देते हुए कहा कि पंजाब के गायक सिद्धू मूसेवाला की 29 मई को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी, जिसके शूटरों को लॉजिस्टिक सपोर्ट देने, रेकी करने और उन्हें पनाह देने के आरोप में पुलिस ने कम से कम आठ लोगों को गिरफ्तार किया है।

सूचना और जनसंपर्क विभाग ने यह भी बताया कि फैंस के वेश में सिद्धू मूसेवाला के साथ सेल्फी लेने वाले और निशानेबाजों के साथ जानकारी साझा करने वाले व्यक्ति को भी गिरफ्तार किया गया है। एसआईटी ने सिद्धू मूसेवाला के चार शूटरों की भी पहचान की है।

जानकारी के अनुसार गिरफ्तार लोगों की पहचान सिरसा (हरियाणा) निवासी संदीप सिंह उर्फ केकड़ा, तलवंडी साबो (बठिंडा) के मनप्रीत सिंह उर्फ मन्ना, ढाईपई (फरीदकोट) के मनप्रीत भाऊ, गांव डोडे कलसिया (अमृतसर) के सरज मिंटू, तख्त-मॉल (हरियाणा) के प्रभदीप सिद्धू उर्फ पब्बी, सोनीपत ((हरियाणा) ) में रेवली गांव के मोनू डागर, पवन बिश्नोई और नसीब दोनों फतेहाबाद (हरियाणा) के रहने वाले के रूप में हुई है।

Police have arrested at least eight persons for providing logistic support, conducting recce and harbouring the shooters of Punjabi singer Sidhu Moosewala, who was shot dead on May 29: Information and Public Relations Department, Punjab