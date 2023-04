Shraddha Walkar murder: ‘लिव-इन पार्टनर’ श्रद्धा की हत्या करने के आरोपी आफताब के खिलाफ आरोप तय, फैसला 29 अप्रैल को!

Highlights दिल्ली पुलिस 29 अप्रैल को अपना जवाब दाखिल करेगी। दिल्ली के महरौली इलाके में पूनावाला ने वालकर की कथित रूप से हत्या कर दी थी। 300 लीटर की क्षमता वाले फ्रिज में रखा और फिर दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में फेंक दिया।

Shraddha Walkar murder: दिल्ली की एक अदालत ने अपनी ‘लिव-इन पार्टनर’ श्रद्धा वालकर की हत्या करने के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला के खिलाफ आरोप तय करने के संबंध में शनिवार को अपना आदेश सुरक्षित रख लिया।

Shraddha Walkar murder: Court reserves order on framing charges against Aaftab Poonawala. Order to be pronounced on April 29

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मनीषा खुराना कक्कड़ ने मामले की सुनवाई 29 अप्रैल तक के लिए स्थगित कर दी है। आरोपों पर बहस शनिवार को पूरी हुई। इस बीच, वालकर के पिता ने अंतिम संस्कार करने के लिए उसकी अस्थियां सौंपने के लिए अदालत में एक आवेदन दायर किया है। विशेष लोक अभियोजक अमित प्रसाद ने कहा कि दिल्ली पुलिस सुनवाई की अगली तारीख पर अर्जी पर जवाब दाखिल करेगी।

गौरतलब है कि लगभग छह महीने पहले दिल्ली के महरौली इलाके में पूनावाला ने वालकर की कथित रूप से हत्या कर दी थी। उसने वालकर के शव के लगभग 35 टुकड़े कर उन्हें लगभग तीन सप्ताह तक 300 लीटर की क्षमता वाले फ्रिज में रखा और फिर उन्हें दिल्ली के विभिन्न हिस्सों में फेंक दिया।

Shraddha Walkar's father moves application in court for release of her remains to perform last rites. Delhi Police to file reply on Apr 29