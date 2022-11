श्रद्धा मर्डर केस: आफताब पूनावाला का पूरा हुआ पॉलीग्राफ टेस्ट, फॉरेंसिक साइंस लैब जल्द देगी रिपोर्ट

Highlights एफएसएल के सहायक निदेशक संजीव गुप्ता ने बताया कि आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट आज पूरा हो गया जांच एजेंसी के अधिकारी ने कहा- हम इस मामले को प्राथमिकता पर रख रहे हैं और रिपोर्ट जल्द ही दी जाएगी मंगलवार को प्रयोगशाला के बाहर अर्द्धसैन्य बल को तैनात किया गया

नई दिल्ली: श्रद्धा वालकर मर्डर केस के आरोपी आफताब अमीन पूनावाला का पॉलीग्राफ टेस्ट पूरा गया। इसकी रिपोर्ट फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) जल्द देगी। मंगलवार को एफएसएल के सहायक निदेशक संजीव गुप्ता ने बताया कि आफताब का पॉलीग्राफ टेस्ट आज (मंगलवार) पूरा हो गया। यह पिछले हफ्ते शुरू हुआ। हम इस मामले को प्राथमिकता पर रख रहे हैं और पुलिस को पॉलीग्राफ टेस्ट की रिपोर्ट जल्द ही दी जाएगी।

इससे पहले आरोपी आफताब अमीन पूनावाला को लेकर जा रही एक पुलिस वैन पर सोमवार को रोहिणी स्थित एफएसएल के बाहर कुछ हथियारबंद लोगों द्वारा हमला किए जाने के मद्देनजर एफएसएल के पास कड़ी सुरक्षा की गई। बता दें कि पूनावाला को पॉलीग्राफ जांच के लिए सोमवार को एफएसएल ले जाया गया था, तभी उस पर हमला हुआ।

पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि सोमवार की घटना के मद्देनजर सुरक्षा बढ़ा दी गई है। प्रयोगशाला के बाहर अर्द्धसैन्य बल को तैनात किया गया। पूनावाला को पॉलीग्राफ जांच के शेष सत्र के लिए मंगलवार को फिर से प्रयोगशाला लाया गया। एक कार ने सोमवार शाम को पुलिस वैन को ओवरटेक किया और उसे रुकने पर मजबूर कर दिया। उसके बाद कुछ लोग कार से उतरे और पूनावाला को लेकर जा रही वैन पर हमला कर दिया।

#WATCH | Delhi: Shraddha murder accused Aftab being taken back from Forensic Science Laboratory (FSL), where he was brought for a Polygraph test today pic.twitter.com/Bofsjrc9St

पुलिस ने बताया कि वैन को मौके से हटा लिया गया है, दो हमलावरों को हिरासत में ले लिया गया है और हथियार जब्त कर लिए गए हैं। उन्होंने बताया कि घटना सोमवार शाम को छह बज कर करीब 45 मिनट पर हुई। रोहिणी के पुलिस उपायुक्त जी. एस. सिद्धू ने कहा, ‘‘दो लोगों को पूछताछ के लिए हिरासत में लिया गया है।’’ पुलिस के अनुसार, हिरासत में लिए गए दोनों लोगों की पहचान कुलदीप और निगम के रूप में हुई है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि घटना के सिलसिले में प्रशांत विहार थाने में मामला दर्ज कर लिया गया है।

Shraddha murder case | Polygraph test of Aftab completed today. It started last week. We are keeping this case on priority and the report (of the Polygraph test to police) will be given soon: Sanjeev Gupta, FSL Assistant director pic.twitter.com/eK3eVcexvD