मुंबई: सीनियर IAS अधिकारी की बेटी की गई जान, 27 वर्षीय लड़की ने गगनचुंबी इमारत से लगाई छलांग

Highlights सीनियर IAS अधिकारी की बेटी की गई जान लिपी रस्तोगी ने ऊंची इमारत से आज सुबह छलांग लगाई- मुंबई पुलिस लड़की के माता-पिता महाराष्ट्र के अलग-अलग विभाग में उच्च पदों पर तैनात हैं

नई दिल्ली: सीनियर ब्यूरोक्रेट्स और आईएस माता-पिता की 27 वर्षीय बेटी ने मुंबई में गगनचुंबी इमारत से कूदकर जान दे दी है। इस बात की जानकारी मुंबई पुलिस ने सोमवार को मीडिया को दी, अधिकारियों ने बताया कि लड़की ने आज सुबह ही ऐसा बड़ा कदम उठाया। लिपी रस्तोगी नाम से लड़की की पहचान हुई है। लिपी के माता-पिता महाराष्ट्र के अलग-अलग विभाग में उच्च पद पर तैनात हैं। यह पूरी घटना महाराष्ट्र के मुंबई में घटित हुई है। फिलहाल मुंबई पुलिस इसके पीछे की वजह तलाशने की पूरी कोशिश कर रही है।

लिपी रस्तोगी (Lipi Rastogi) महाराष्ट्र कैडर के आईएस राधिका और विकास रस्तोगी की बेटी हैं, लिपी को माता-पिता अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां उसकी उपचार के दौरान ही मृत्यु हो गई। अधिकारियों ने बताया कि लॉ की छात्रा लिपि रस्तोगी ने सुबह करीब चार बजे महाराष्ट्र राज्य सचिवालय के पास एक इमारत की 10वीं मंजिल से छलांग लगा दी। उसके कमरे से एक नोट मिला।

लिपि रस्तोगी हरियाणा के सोनीपत में लॉ की पढ़ाई कर रही हैं। पुलिस अधिकारियों के अनुसार, लिपि रस्तोगी परीक्षा को लेकर चिंतित थी।

Lipi Rastogi( 27) year old daughter of IAS couple Vikas & Radhika Rastogi died by suicide this morning by jumping from 10th floor of Suniti apartment near Mantralaya in Mumbai. She has left the suicide note. pic.twitter.com/Ukd6jNFec5