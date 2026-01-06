बाइक से स्कूल जा रहे थे शिक्षक कुंदन कुमार, स्कॉर्पियो सवार अपराधियों ने रास्ते में घेरा और जबरन बैठाकर फरार, साथ बाइक ले गए?
शिक्षक कुंदन कुमार का कोई सुराग नहीं मिल पाया है। पुलिस का कहना है कि सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है और जल्द ही अपहृत शिक्षक को सकुशल बरामद कर लिया जाएगा।
पटनाः बिहार में बेखौफ अपराधियों के बीच पुलिस का कोई खौफ नहीं दिख रहा है। शायद यही कारण है कि अपराधी बेखौफ होकर आपराधिक घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं। इसी क्रम में सारण(छपरा) जिले के बनियापुर थाना क्षेत्र में मंगलवार की सुबह उस वक्त सनसनी फैल गई, जब विद्यालय जा रहे एक शिक्षक का स्कॉर्पियो सवार अपराधियों ने अपहरण कर लिया। घटना सुबह करीब 10 बजे की बताई जा रही है। अपहरण के दौरान अपराधी शिक्षक की बाइक भी अपने साथ ले गए। अपहृत शिक्षक की पहचान कोपा थाना क्षेत्र के पियनो गांव निवासी 35 वर्षीय कुंदन कुमार के रूप में हुई है।
बताया जाता है कि कुंदन कुमार बनियापुर थाना क्षेत्र के उत्क्रमित मध्य विद्यालय करही में पदस्थापित हैं और रोज की तरह मंगलवार को भी अपने घर से बाइक से विद्यालय आ रहे थे। इसी दौरान पहले से घात लगाए स्कॉर्पियो सवार अपराधियों ने उन्हें रास्ते में घेर लिया और जबरन गाड़ी में बैठाकर फरार हो गए।
स्थानीय लोगों के अनुसार घटना इतनी तेजी से हुई कि किसी को कुछ समझने या विरोध करने का मौका नहीं मिला। शिक्षक की बाइक को भी अपराधी अपने साथ लेते गए, जिससे आशंका जताई जा रही है कि अपहरण की योजना पहले से बनाई गई थी। घटना की सूचना मिलते ही इलाके में हड़कंप मच गया और परिजनों में कोहराम मच गया।
घटना की जानकारी मिलते ही बनियापुर और कोपा थाना की पुलिस मौके पर पहुंची और मामले की जांच शुरू कर दी है। पुलिस ने शिक्षक के परिजनों से पूछताछ की है और अपहरण के संभावित कारणों को खंगाला जा रहा है। आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली जा रही है, ताकि स्कॉर्पियो और अपराधियों की पहचान की जा सके।
