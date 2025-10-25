पति ने नाबालिग बेटी से किया रेप, पत्नी ने कहा-विरोध किया तो धमकाया, नशे का आदी है आरोपी

Highlights गिरफ्तार कर विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद जेल भेज दिया गया और मामले में जांच जारी है। यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है।

Sant Kabir Nagar: संत कबीर नगर जिले के मेहदावल थाना क्षेत्र में पुलिस ने एक व्यक्ति को अपनी नाबालिग बेटी से दुष्कर्म के आरोप में शनिवार को गिरफ्तार किया। एक वरिष्ठ अधिकारी ने यह जानकारी दी। अपर पुलिस अधीक्षक (एएसपी) सुशील कुमार सिंह ने बताया कि थाना क्षेत्र की एक महिला ने शुक्रवार को शिकायत दर्ज कराई थी कि उसका पति नशे का आदी है और उसने बुधवार को उसकी नाबालिग बेटी से कथित तौर पर दुष्कर्म किया। महिला ने अपनी तहरीर में यह भी आरोप लगाया कि जब उसने इसका विरोध किया तो पति ने उसे धमकाया।

सिंह ने बताया कि शिकायत के आधार पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (बीएनएस) की धारा 65(2) (नाबालिग से बलात्कार), धारा 352 (सार्वजनिक शांति भंग करने के इरादे से जानबूझकर अपमान), धारा 351(3) (धमकी देना) और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण (पॉक्सो) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली है। उन्होंने कहा कि शनिवार को आरोपी को गिरफ्तार कर विधिक प्रक्रिया पूरी करने के बाद जेल भेज दिया गया और मामले में जांच जारी है।

