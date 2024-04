Salman Khan Residence Firing: 'भाईजान' से सीएम एकनाथ शिंदे ने की फोन पर बात, बढ़ाई जाएगी पूरे परिवार की सुरक्षा

Highlights सीएम ने की सलमान खान से फोन पर बात सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा, बढ़ाई जाएगी सलमान खान के परिवार की सुरक्षा सलमान खान के आवास के बाहर फायरिंग करवाने की जिम्मेदारी लॉरेंस बिश्नोई ने ली है

Salman Khan Residence Firing: फिल्म स्टार सलमान खान और उनके पूरे परिवार की सुरक्षा बढ़ाई जाएगी। इस बात की जानकारी महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने मीडिया को दी है। उन्होंने कहा कि सलमान खान के आवास के बाहर फायरिंग एक दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। पुलिस इसकी जांच कर रही है। उन्होंने कहा कि आरोपियों को पकड़ा जाएगा और उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि कानून को अपने हाथ में लेने वालों को बख्शा नहीं जाएगा।

#WATCH | Mumbai: On the incident of firing outside the residence of actor Salman Khan in Mumbai, Maharashtra CM Eknath Shinde says, "This is an unfortunate incident. Police are investigating it. The accused will be caught and stringent action will be taken against them. Those… pic.twitter.com/GQXlrgMxTl

शिंदे ने आगे कहा कि सलमान और उनके पूरे परिवार की सुरक्षा को लेकर मैंने मुंबई पुलिस कमिश्नर से कहा है कि वह स्थिति का जायजा ले और सुरक्षा बढ़ाए। एकनाथ शिंदे ने आगे कहा कि उन्होंने सलमान खान से फोन पर बात की है। फोन पर सलमान से सीएम ने कहा कि यहां की सरकार उनके साथ है किसी भी तरह से चिंता करने की जररूत नहीं है। मालूम हो कि सलमान खान हिन्दी फिल्म सिनेमा के सुपरस्टार हैं। उनके चाहने वालों की लिस्ट भारत में नहीं बल्कि विदेशों में भी है।

#WATCH | On firing outside actor Salman Khan's residence in Bandra, Shiv Sena (UBT) leader Anand Dubey says, "Whether it is Salman Khan or any common man, no one is feeling safe in Mumbai and Maharashtra. You have seen that recently there was a firing in Mumbai and an MLA fired… pic.twitter.com/6psixXC8b2