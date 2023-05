दिल्ली में कैश कलेक्शन एजेंट के साथ लूट फिर की हत्या, आरोपी गिरफ्तार

By अंजली चौहान | Published: May 30, 2023 11:23 AM

दिल्ली में कैश कलेक्टर एजेंट की हत्या मामले में दो आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। फिलहाल पुलिस मामले की आगे की जांच में जुटी हुई है।

