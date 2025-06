Raja Raghuvanshi Murder Case: लोकेंद्र तोमर की ग्वालियर कोर्ट में पेशी, मेघालय पुलिस मांग रही कस्टडी; सोनम का साथी खोल सकता है हत्या का असल सच

Raja Raghuvanshi Murder Case: इंदौर से मेघालय हनीमून पर गए राजा रघुवंशी हत्याकांड में मध्य प्रदेश से एक और आरोपी की गिरफ्तारी हुई है। मंगलवार को राजा रघुवंशी हत्याकांड में सह-आरोपी लोकेंद्र तोमर को ग्वालियर जिला न्यायालय ले जाया गया। मोहना पुलिस स्टेशन इंचार्ज राशिद खान का कहना है, "इस मामले में इंदौर के डीसीपी क्राइम ने हमारे पुलिस अधीक्षक से अनुरोध किया था कि सोनम रघुवंशी सह-आरोपी लोकेंद्र तोमर को ग्वालियर में कहीं ट्रैक किया गया है, उसे गिरफ्तार किया जाए क्योंकि जब तक पुलिस वहां से आएगी, तब तक वह अपना ठिकाना बदल सकता था या कहीं और जा सकता था... अब शिलांग की टीम आकर कार्रवाई कर रही है और आज जिला न्यायालय से उसका ट्रांजिट रिमांड लेगी।"

मालूम हो कि इंदौर के जिस अपार्टमेंट में राजा की पत्नी और मुख्य आरोपी सोनम छिपी हुई थी, उसके मालिक लोकेंद्र तोमर को ग्वालियर के गांधीनगर इलाके से हिरासत में लिया गया। तोमर ने कथित तौर पर बिल्डिंग शिलोम जेम्स को किराए पर दी थी, जिसे महत्वपूर्ण सबूतों को नष्ट करने के मामले में गिरफ्तार किया गया था।

पुलिस का कहना है कि वह देवास नाका स्थित फ्लैट का मकान मालिक है, जहां सोनम ने इंदौर में छिपने के दौरान शरण ली थी। उन्होंने बताया कि वह 16 जून को मध्य प्रदेश से उत्तराखंड के लिए निकला था। उत्तराखंड से तोमर 22 जून को ग्वालियर पहुंचा था।

