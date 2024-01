पंजाब के शीर्ष पुलिसकर्मी की ऑटोरिक्शा चालक ने गोली मारकर की हत्या, पुलिस ने 48 घंटे में मामला सुलझाया

Highlights रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व भारोत्तोलक देयोल को वर्ष 2000 में अर्जुन पुरस्कार मिला था एक ऑटोरिक्शा चालक ने उनके गांव जाने के लिए सवारी को लेकर हुए झगड़े के बाद उनकी हत्या कर दी थी रिपोर्ट के मुताबिक, 48 घंटों के भीतर जालंधर पुलिस ने हत्या के मामले को सुलझा लिया

नई दिल्ली: पंजाब के पुलिस उपाधीक्षक दलबीर सिंह देओल, जालंधर में मृत पाए गए, कथित तौर पर एक ऑटोरिक्शा चालक ने उनके गांव जाने के लिए सवारी को लेकर हुए झगड़े के बाद उनकी हत्या कर दी थी, एनडीटीवी की रिपोर्ट के मुताबिक, 48 घंटों के भीतर जालंधर पुलिस ने हत्या के मामले को सुलझा लिया है।

रिपोर्ट के अनुसार, पूर्व भारोत्तोलक देयोल को वर्ष 2000 में अर्जुन पुरस्कार मिला था और ड्राइवर ने उनके गांव तक छोड़ने की मांग की और बाद में इनकार करने पर ड्राइवर ने उनकी गोली मारकर हत्या कर दी। नशे के आदी आरोपी ने कथित तौर पर अधिकारी की सर्विस पिस्तौल छीन ली और कथित तौर पर उनके सिर में गोली मार दी। बाद में, देओल का शव जालंधर में एक सड़क पर पाया गया।

इस बीच, जालंधर पुलिस ने ऑटोरिक्शा चालक को गिरफ्तार कर लिया है, जिसकी पहचान विजय कुमार के रूप में हुई है, रिपोर्ट में कहा गया है कि अधिकारी को उसके गांव तक छोड़ने से इनकार करने के कारण हाथापाई हुई। जालंधर के पुलिस आयुक्त स्वपन शर्मा ने कहा कि बहस के बीच ड्राइवर ने देओल की सर्विस पिस्तौल छीन ली और उनके सिर में गोली मार दी, उन्होंने कहा कि सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

