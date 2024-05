Pune Porsche horror: दो सॉफ्टवेयर इंजीनियर को कुचला, लोगों में गुस्सा, पुलिस वाहन पर फेंकी स्याही, जानें अपडेट

Highlights हिरासत में लेने के बाद मंगलवार शाम को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने बताया कि पोर्शे कार कथित तौर पर नाबालिग चला रहा था। जैसा कि पुलिस ने दावा किया कि दुर्घटना के वक्त वह नशे में था।

Pune Porsche horror: पुणे में तेज रफ्तार लग्जरी कार से दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को कुचलने के आरोपी 17 वर्षीय लड़के के पिता को एक स्थानीय अदालत ले जा रहे पुलिस वाहन पर कुछ लोगों ने स्याही फेंकने का कथित प्रयास किया। एक अधिकारी ने यह जानकारी दी। अधिकारी ने बताया कि घटना करीब ढाई बजे उस समय हुई, जब नाबालिग के पिता को यहां शिवाजी नगर इलाके में स्थित अदालत परिसर में अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के समक्ष पेश करने के लिए लाया जा रहा था।

#MirrorNowExclusive | Public Outrage On #Pune Porsche horror Reports suggest, accused teen was served pizza at police station Pune Police Commissioner Amitesh Kumar says, "We are probing if pizzas were served.." #NationTonight | @ShreyaOpines | @SnehaMKoshy pic.twitter.com/hV77H4UeJk

नाबालिग के पिता को महाराष्ट्र के छत्रपति संभाजीनगर शहर से हिरासत में लेने के बाद मंगलवार शाम को गिरफ्तार कर लिया गया था। पुलिस ने बताया कि पोर्शे कार कथित तौर पर नाबालिग चला रहा था और जैसा कि पुलिस ने दावा किया कि दुर्घटना के वक्त वह नशे में था।

BIG BREAKING NEWS 🚨 Maharashtra Govt said 17-year-old boy in Pune Porshe horror will be barred from getting a driving licence till he turns 25.



Police have seized a bill of Rs 48,000 from a bar where the minor had gone to drink prior to the accident.



Porsche's permanent… pic.twitter.com/tRubP9hEaL