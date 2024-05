Pune Porsche crash: दादा, ड्राइवर और दोस्त से पूछताछ, नाबालिग चालक ने मोटरसाइकिल से जा रहे दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को कुचला था, लड़के के दादा और बेटे का आमना-सामना

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 24, 2024 11:56 AM

Pune Porsche crash: पुणे के कल्याणी नगर में रविवार तड़के कथित तौर पोर्श कार चला रहे नाबालिग चालक ने मोटरसाइकिल से जा रहे दो सॉफ्टवेयर इंजीनियरों को कुचल दिया था, जिससे दोनों की मौत हो गयी थी।