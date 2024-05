Pune Porsche Accident: नाबालिग की मां ने बेटे को बचाने के लिए लगाई गुहार, वीडियो शेयर कर की अपील, ऑन कैमरा छलके आंसू

Pune Porsche Accident: महाराष्ट्र के पुणे में लग्जरी पोर्शकार से दो लोगों को टक्कर मारने के मामले में नाबालिग की मां का बयान सामने आया है। अपने आरोपी बेटे के केस में पहली बार मां शिवानी अग्रवाल ने वीडियो शेयर कर मीडिया से अपील की है। नाबालिग आरोपी की मां ने एक वीडियो शेयर करते हुए पुलिस और मीडिया से गुहार लगाई कि बेटे को बचाया जाए। मां ने सोशळ मीडिया पर बेटे के प्रसारित वीडियो को फर्जी बताते हुए उसे रोकने के लिए मीडिया से मदद मांगी। मां शिवानी अग्रवाल का कहना है कि बेटे की सुरक्षा को देखते हुए पुणे पुलिस कमिश्नर से सुरक्षा देने की अपील की है।

33-सेकंड की क्लिप की शुरुआत शिवानी अग्रवाल द्वारा फोन स्क्रीन को फ्लैश करने से होती है, जिसमें वायरल वीडियो कैमरे में दिखाया जाता है। इसके बाद वह अपना परिचय देती हैं और कहती हैं, "मैं मीडिया से अनुरोध करना चाहती हूं कि जो वीडियो प्रसारित किए गए हैं, वे मेरे बेटे के नहीं हैं। वे सभी फर्जी वीडियो हैं। मेरा बेटा डिटेंशन सेंटर में है।" वीडियो के अंत में वह रो पड़ती हैं और पुलिस कमिश्नर से हाथ जोड़कर विनती करती हैं।

