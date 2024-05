Pune Porsche Accident Case: पोर्श कार से टक्कर मार दो लोग की ली जान, 17 वर्षीय लड़के के पिता विशाल अग्रवाल हिरासत में, किशोर ने घटना के समय शराब पी रखी थी

By लोकमत न्यूज़ डेस्क | Published: May 21, 2024 10:07 AM

Pune Porsche Accident Case: पुलिस आयुक्त अमितेश कुमार ने कहा, ‘‘हमने छत्रपति संभाजीनगर से किशोर के पिता को हिरासत में लिया है और उन्हें पुणे लाया जा रहा है और उनके खिलाफ दर्ज मामले में उन्हें गिरफ्तार किया जाएगा।’’

